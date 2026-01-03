Arias marca primeiro gol e comanda vitória do Wolverhampton na Premier League
Após 21 jogos, astro colombiano balança as redes pela primeira vez pelos Lobos
O atacante Jhon Arias foi fundamental na vitória por 3 a 0 do Wolverhampton sobre o West Ham, neste sábado (4), pela 20ª rodada da Premier League. Após 21 jogos pelo clube, o colombiano marcou seu primeiro gol com a camisa dos Lobos em disputa na parte de baixo da tabela da elite inglesa.
O ex-Fluminense abriu o placar logo aos quatro minutos do primeiro tempo. Em jogada no lado esquerdo do campo, o atacante Hwang Hee-Chan e cruzou para Arias balançar as redes para o Wolverhampton.
Além do colombiano, Hwang Hee-Chan marcou o segundo da equipe em cobrança de pênalti e Mateus Mané fechou o placar ainda no primeiro tempo. Neste momento, os Wolves ocupam a última posição isolada da Premier League, com apenas 6 pontos conquistados e uma vitória em 20 rodadas.
Apesar de ter sido fundamental no triunfo, o camisa 10 vive uma temporada abaixo das expectativas da equipe e rumores sobre seu possível retorno ao Brasil ganharam força. Arias possui contrato com o Wolverhampton até junho de 2029. Até o jogo contra o West Ham, o colombiano havia disputado 20 partidas, sem registrar gols ou assistências.
Carreira de Jhon Arias, ex-Flu e atualmente no Wolverhampton
Nascido em Quibdó, na Colômbia, Jhon Arias iniciou sua carreira profissional no Patriotas, passando ainda por Llaneros, América de Cali e Independiente Santa Fe, até chegar ao Fluminense, onde conquistou projeção internacional. Pelo Tricolor, disputou 230 partidas, marcou 47 gols e distribuiu 55 assistências.
No Brasil, o astro colombiano conquistou títulos importantes, como o Campeonato Carioca em 2022 e 2023, a Libertadores de 2022 e a Recopa Sul-Americana de 2024. A última competição de Arias pelo Time de Guerreiros foi o Mundial de Clubes de 2025, quando a equipe surpreendeu ao chegar à semifinal do torneio, que contou com 32 clubes participantes.
