imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Arias marca primeiro gol e comanda vitória do Wolverhampton na Premier League

Após 21 jogos, astro colombiano balança as redes pela primeira vez pelos Lobos

Gabriel Bergone
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 03/01/2026
13:58
Jhon Arias Wolves
imagem cameraJhon Arias sendo apresentando nos Wolves (Foto: Divulgação)
O atacante Jhon Arias foi fundamental na vitória por 3 a 0 do Wolverhampton sobre o West Ham, neste sábado (4), pela 20ª rodada da Premier League. Após 21 jogos pelo clube, o colombiano marcou seu primeiro gol com a camisa dos Lobos em disputa na parte de baixo da tabela da elite inglesa.

O ex-Fluminense abriu o placar logo aos quatro minutos do primeiro tempo. Em jogada no lado esquerdo do campo, o atacante Hwang Hee-Chan e cruzou para Arias balançar as redes para o Wolverhampton.

Além do colombiano, Hwang Hee-Chan marcou o segundo da equipe em cobrança de pênalti e Mateus Mané fechou o placar ainda no primeiro tempo. Neste momento, os Wolves ocupam a última posição isolada da Premier League, com apenas 6 pontos conquistados e uma vitória em 20 rodadas.

Apesar de ter sido fundamental no triunfo, o camisa 10 vive uma temporada abaixo das expectativas da equipe e rumores sobre seu possível retorno ao Brasil ganharam força. Arias possui contrato com o Wolverhampton até junho de 2029. Até o jogo contra o West Ham, o colombiano havia disputado 20 partidas, sem registrar gols ou assistências.

Momento do primeiro gol de Jhon Arias pelo Wolverhampton (Foto: Divulgação/Wolves)
Carreira de Jhon Arias, ex-Flu e atualmente no Wolverhampton

Nascido em Quibdó, na Colômbia, Jhon Arias iniciou sua carreira profissional no Patriotas, passando ainda por Llaneros, América de Cali e Independiente Santa Fe, até chegar ao Fluminense, onde conquistou projeção internacional. Pelo Tricolor, disputou 230 partidas, marcou 47 gols e distribuiu 55 assistências.

No Brasil, o astro colombiano conquistou títulos importantes, como o Campeonato Carioca em 2022 e 2023, a Libertadores de 2022 e a Recopa Sul-Americana de 2024. A última competição de Arias pelo Time de Guerreiros foi o Mundial de Clubes de 2025, quando a equipe surpreendeu ao chegar à semifinal do torneio, que contou com 32 clubes participantes.

