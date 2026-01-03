menu hamburguer
Futebol Internacional

Ruben Amorim atualiza a situação Manchester United no mercado

O clube inglês não mantém, neste momento, conversas sobre contratações ou saídas

Gabriel Bergone
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 03/01/2026
12:31
Técnico do Manchester United, Rúben Amorim em jogo contra o Fulham, pela Premier League
imagem cameraRuben Amorim, técnico do Manchester United (Foto: Justin Tallis/AFP)
Após a abertura da janela de transferências de janeiro, o técnico Ruben Amorim afirmou que o Manchester United não mantém, neste momento, conversas sobre contratações ou saídas de jogadores. A declaração foi feita antes da partida contra o Leeds, no domingo (4), pela Premier League.

continua após a publicidade

Segundo o treinador, os Red Devils não pretendem alterar o planejamento definido para o elenco e seguirão focados apenas em alvos considerados estratégicos a longo prazo, sem avançar em negociações pontuais de curto prazo. O United chegou a demonstrar interesse no atacante Antoine Semenyo, do Bournemouth, que possui cláusula de rescisão de 65 milhões de libras, mas o jogador de 25 anos tem preferência por uma transferência para o Manchester City.

continua após a publicidade

Ao abordar o cenário da janela, Ruben Amorim reforçou que não há movimentações em andamento envolvendo reforços ou mudanças no grupo atual do Manchester United.

— A janela de transferências não vai mudar. Não temos conversas neste momento para qualquer alteração no elenco. Existe um processo, existe uma ideia, e isso vai continuar. Estamos próximos das vagas da Liga dos Campeões, mas também há oito equipes logo atrás de nós. O foco é apenas o próximo jogo — disse o técnico português.

continua após a publicidade

O treinador também negou ter sido procurado por atletas do elenco interessados em deixar o clube em janeiro, apesar do interesse de outros times europeus em jogadores com menor utilização. Joshua Zirkzee desperta o interesse da Roma, que avalia uma contratação por empréstimo com obrigação de compra, enquanto Kobbie Mainoo é monitorado pelo Napoli, da Itália.

Ruben Amorim durante vitória do Manchester United sobre o Sunderland, pela Premier League (Foto: Paul ELLIS / AFP)
Desfalques do Manchester United

Para o duelo contra o Leeds, o clube inglês deve novamente ter desfalques importantes. O United pode ficar sem oito jogadores do elenco principal, entre eles Bruno Fernandes. Harry Maguire, Matthijs de Ligt, Kobbie Mainoo e Mason Mount seguem fora por lesão, enquanto Amad, Bryan Mbeumo e Noussair Mazraoui disputam a Copa Africana de Nações, após avançarem à fase eliminatória com suas seleções.

