Racing x Corinthians: onde assistir, horário e prováveis escalações

O Corinthians encara uma decisão antecipada na Sul-Americana. Nesta quinta-feira (15), às 19h (de Brasília), o clube alvinegro enfrenta o Racing, no estádio Centenário, em Montevidéu. A partia terá transmissão da Espn (Tv Fechada) e Disney+ (streaming).

Dorival Júnior terá três desfalques para o confronto. O principal deles é Memphis, que sofreu uma entorse no tornozelo direito e está fora da partida. Além do holandês, Raniele se recupera de um edema na coxa e o zagueiro Félix Torres cumpre suspensão.

Corinthians enfrenta o Racing pela Sul-Americana (Foto: Nelson Almeida / AFP)

Faça as contas

A partida tem contornos de decisão para o Corinthians na Sul-Americana. Com uma campanha irregular, o Timão é o terceiro colocado do Grupo C, atrás de Huracán, o líder, e América de Cali.

Para sonhar com o título, o Corinthians precisa se classificar para a próxima fase. Em terceiro lugar, a equipe está há um ponto do América de Cali, e cinco do Huracán. Apenas o primeiro colocado garante vaga direta nas oitavas de final, enquanto o segundo disputa uma repescagem contra um eliminado na fase de grupos da Libertadores.

✅ Tudo sobre o jogo entre Racing e Corinthians (onde assistir, horário, escalações e local):

RACING X CORINTHIANS

5ª RODADA - FASE DE GRUPOS - SUL-AMERICANA

📆 Data e horário: quinta-feira, 14 de maio de 2025, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Centenário, Montevidéu (Uruguai)

👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

RACING (Técnico: Cristian Chambian)

Amadé; Cotugno, Bueno, Borysiuk; Castelnoble, Ferreira, Fraquelli, Lucas Rodríguez; Cáceres, Tomatis, Severo

CORINTHIANS (Técnico: Dorival Júnior)

Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Fabrizio Angileri; José Maetínez, Maycon, André Carillo e Igor Coronado; Talles Magno e Romero

🟥ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: José Cabero (CHI)

🚩 Assistentes: Alan Saldoval (CHI) e Carlos Venegas (CHI)

🖥️VAR: Francisco Gilabert (CHI)