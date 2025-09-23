Campeãs olímpicas retornam ao top-10 de vôlei de praia

Duda e Ana Patrícia retornaram ao top 10 da FIVB no ranking mundial de vôlei de praia feminino. A conquista da décima posição veio após levarem a medalha de bronze na etapa de João Pessoa do Elite 16, no último fim de semana, sendo consagradas na atualização semanal divulgada pela Federação Internacional de Voleibol nesta última segunda (22).

continua após a publicidade

➡️Vôlei de praia: confira as duplas brasileiras classificadas para o Elite 16

Brasileiras brilham no top 10

Com a elevação de Ana Patrícia e Duda, o Brasil conta com três duplas entre as 10 melhores no ranking feminino. Thamela Coradello e Vitória Lopes permanecem como número um do mundo e logo atrás Carol Solberg e Rebecca Cavalcanti aparecem em segundo lugar. As duas duplas estiveram presentes em João Pessoa, mas Carol e Rebecca ficaram em quarto lugar e Thamela e Vitória ocuparam o quinto.

Duda e Ana Patrícia no Elite 16 de vôlei de praia em João Pessoa (Foto: Volleyball World)

Histórico da dupla no ranking

Duda e Ana Patrícia eram líderes invictas do ranking por 101 semanas consecutivas, de novembro de 2022 a outubro de 2024. Mas, após lesões logo no término de Paris 2024, a dupla ficou de fora de várias etapas, ocasionando a queda para a 57ª colocação, por terem disputado somente três torneios nos últimos 12 meses.

continua após a publicidade

Masculino em alta

Além do feminino, o Brasil também se destacou com as duplas masculinas em João Pessoa com Evandro Oliveira e Arthur Lanci, subindo do nono ao sexto lugar ao se sagrarem campeões da etapa. Os franceses Rémi Bassereau e Calvin Aye foram vice-campeões e a dupla holandesa Stefan Boermans e Yorick de Groot levou o bronze e com isso retornou ao top três.

➡️ Após final emocionante, Brasil é ouro no circuito mundial de vôlei de praia

Duplas brasileiras classificadas para o Elite 16

O Elite 16, principal categoria do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, tem o início da etapa do Rio de Janeiro nesta quarta-feira (24). A competição acontecerá na Praia de Copacabana, com as finais marcadas para o próximo domingo (28). No total, o Brasil terá 11 duplas na disputa, seis femininas e cinco masculinas.

continua após a publicidade

➡️ Rio de Janeiro recebe etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia; entenda a competição

No feminino, quatro duplas brasileiras já estão classificadas para a disputa direta do Elite 16. São elas: Thamela/ Vitória, Carol Solberg/Rebeca, Talita/ Taiana e Vitória/ Hegê.

Com 7980 pontos em 12 torneios jogados na temporada, a dupla formada por Thamela e Vitória lidera o ranking mundial da Federação Internacional de Vôlei de Praia. Elas são seguidas por outra parceria brasileira: Carol Solberg e Rebeca, com 6720 pontos em 10 competições disputadas.

Ana Patrícia e Duda, atuais campeãs olímpicas, não participarão do torneio.

Já no naipe masculino, as seguintes duplas estão confirmadas no Elite 16: Evandro/ Arthur Lanci e André/ Renato. Evandro e Arthur vivem ótima fase no cenário da modalidade.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico