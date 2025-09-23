Com Flamengo, Taça Brasil de Vôlei começa em Londrina

A Taça Brasil de Vôlei Feminino começa nesta terça-feira (23) e vai até a próxima quinta (25), no ginásio Moringão, em Londrina, Paraná. O torneio reúne quatro equipes, em uma espécie de preparação para a disputa da Superliga. Os jogos serão transmitidos ao vivo pela CazéTV.

Os quatro times participantes da Taça Brasil são: Sesc-Flamengo, Gerdau Minas, Sancor/Maringá e Londrina Vôlei. Dentre eles, apenas o Londrina não disputará a elite da Superliga este ano e, sim, a segunda divisão do campeonato.

A Taça Brasil é disputada em formato de quadrangular simples. Todos os times se enfrentam e, no final, vence quem acumular mais pontos.

Primeiro compromisso da temporada

Este será o primeiro passo do Sesc-Flamengo na temporada 2025/26. Para este ano, o Rubro-Negro tem 16 jogadoras no elenco, com destaque para a líbero Laís, a central Lorena e a ponteira Tainara, que participaram da campanha do Brasil até o bronze no Mundial de Vôlei, disputado entre agosto e setembro. Além delas, a central sérvia Maša Kirov participou da competição.

Na Taça Brasil, o time não terá Bernardinho à beira da quadra. O elenco será comandado pelo assistente técnico, já que o treinador principal terminou seus compromissos com a Seleção Brasileira recentemente.

Após a disputa do torneio, o Sesc Flamengo direciona sua atenção para o Campeonato Carioca, que começa no dia 1º de outubro. Já a Superliga tem início no dia 20.

Agenda da Taça Brasil 2025

TERÇA-FEIRA (23/09)

Sesc Flamengo x Maringá - 18h30 (de Brasília)

Minas x Londrina - 21h (de Brasília)

QUARTA-FEIRA (24/09)

Londrina x Sesc Flamengo - 18h30 (de Brasília)

Maringá x Minas - 21h (de Brasília)

QUINTA-FEIRA (25/09)

Londrina x Maringá - 18h30 (de Brasília)

Minas x Sesc Flamengo - 21h (de Brasília)

