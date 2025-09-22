Vôlei de praia: confira as duplas brasileiras classificadas para o Elite 16
Brasil terá 11 duplas na disputa
- Matéria
- Mais Notícias
O Elite 16, principal categoria do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, tem o início da etapa do Rio de Janeiro nesta quarta-feira (24). A competição acontecerá na Praia de Copacabana, com as finais marcadas para o próximo domingo (28). No total, o Brasil terá 11 duplas na disputa, seis femininas e cinco masculinas.
Rio de Janeiro recebe etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia; entenda a competição
Mais Esportes
Após final emocionante, Brasil é ouro no circuito mundial de vôlei de praia
Mais Esportes
Bola de Ouro: quem seria a vencedora de 2025 se o prêmio existisse no vôlei feminino?
Mais Esportes
➡️ Rio de Janeiro recebe etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia; entenda a competição
Ana Patrícia e Duda, atuais campeãs olímpicas, não participarão do torneio. As brasileiras foram medalha de bronze na etapa de João Pessoa (PB) do Elite 16, disputado entre os dias 17 e 21 de setembro.
No masculino, os campeões do Elite 16 de João Pessoa foram os brasileiros Evandro e Arthur. A dupla superou, na final, os franceses Bassereau e Calvin Ayé por 2 sets a 0. Este foi o primeiro título da parceria na temporada de elite.
Torneio principal
No feminino, quatro duplas brasileiras já estão classificadas para a disputa direta do Elite 16. São elas: Thamela/ Victoria, Carol Solberg/Rebeca, Talita/ Taiana e Vitória/ Hegê.
Com 7980 pontos em 12 torneios jogados na temporada, a dupla formada por Tamela e Victoria lidera o ranking mundial da Federação Internacional de Vôlei de Praia. Elas são seguidas por outra parceria brasileira: Carol Solberg e Rebeca, com 6720 pontos em 10 competições disputadas.
Já no naipe masculino, as seguintes duplas estão confirmadas no Elite 16: Evandro/ Arthur Lanci e André/ Renato.
Evandro e Arthur vivem ótima fase no cenário da modalidade. A dupla, sexta colocada no ranking mundial, venceu a última etapa do Circuito Brasileiro, a segunda consecutiva, e também a do Elite 16, ambas disputadas em João Pessoa.
➡️ Após final emocionante, Brasil é ouro no circuito mundial de vôlei de praia
Duplas brasileiras no qualifying
Das 24 duplas de cada naipe que disputam o campeonato, oito passam por um torneio qualificatório. No feminino, o Brasil tem duas duplas nessa fase: Andressa/ Tainá e Thainara/ Talita Simonetti.
Já no masculino, três duplas brasileiras terão que atravessar essa fase: George/ Saymon, Vinícius/ Heitor e Adelmo/ Mateus.
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias