Mais Esportes

Vôlei de praia: confira as duplas brasileiras classificadas para o Elite 16

Brasil terá 11 duplas na disputa

A dupla brasileira Evandro e Arthur derrotou os holandeses Luini e Immers (Foto: Volleyball World)
imagem cameraA dupla brasileira Evandro e Arthur derrotou os holandeses Luini e Immers (Foto: Volleyball World)
Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado por Pedro Werneck
Dia 22/09/2025
17:23
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Elite 16, principal categoria do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, tem o início da etapa do Rio de Janeiro nesta quarta-feira (24). A competição acontecerá na Praia de Copacabana, com as finais marcadas para o próximo domingo (28). No total, o Brasil terá 11 duplas na disputa, seis femininas e cinco masculinas.

Ana Patrícia e Duda, atuais campeãs olímpicas, não participarão do torneio. As brasileiras foram medalha de bronze na etapa de João Pessoa (PB) do Elite 16, disputado entre os dias 17 e 21 de setembro.

No masculino, os campeões do Elite 16 de João Pessoa foram os brasileiros Evandro e Arthur. A dupla superou, na final, os franceses Bassereau e Calvin Ayé por 2 sets a 0. Este foi o primeiro título da parceria na temporada de elite.

evandro e arthur - Elite 16 (Foto: Volleyball World)
Evandro e Arthur em ação no Elite 16 (Foto: Volleyball World)

Torneio principal

No feminino, quatro duplas brasileiras já estão classificadas para a disputa direta do Elite 16. São elas: Thamela/ Victoria, Carol Solberg/Rebeca, Talita/ Taiana e Vitória/ Hegê.

Com 7980 pontos em 12 torneios jogados na temporada, a dupla formada por Tamela e Victoria lidera o ranking mundial da Federação Internacional de Vôlei de Praia. Elas são seguidas por outra parceria brasileira: Carol Solberg e Rebeca, com 6720 pontos em 10 competições disputadas.

Já no naipe masculino, as seguintes duplas estão confirmadas no Elite 16: Evandro/ Arthur Lanci e André/ Renato.

Evandro e Arthur vivem ótima fase no cenário da modalidade. A dupla, sexta colocada no ranking mundial, venceu a última etapa do Circuito Brasileiro, a segunda consecutiva, e também a do Elite 16, ambas disputadas em João Pessoa.

Duplas brasileiras no qualifying

Das 24 duplas de cada naipe que disputam o campeonato, oito passam por um torneio qualificatório. No feminino, o Brasil tem duas duplas nessa fase: Andressa/ Tainá e Thainara/ Talita Simonetti.

Já no masculino, três duplas brasileiras terão que atravessar essa fase: George/ Saymon, Vinícius/ Heitor e Adelmo/ Mateus.

