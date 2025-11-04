Qarabag x Chelsea: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Champions League
Confira todas as informações do duelo válido pela Champions League
Qarabag e Chelsea se enfrentam nesta quarta-feira (5), em jogo válido pela Champions League. A bola rola às 14h45 (de Brasília), no Tofiq Bahramov Republican Stadium, em Bacu (AZE), e terá transmissão ao vivo da TNT e da HBO Max. ➡️Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY
Ficha do jogo
O Qarabag entra em campo como o grande azarão, carregando um retrospecto histórico terrível contra times ingleses (sete derrotas seguidas, sem marcar gols nas últimas seis) e tendo sido goleado pelo próprio Chelsea por 6-0 e 4-0 em 2017. No entanto, a equipe do técnico Gurban Gurbanov se apega à sua campanha surpreendente nesta edição da Champions League, onde já conquistou duas vitórias (Benfica e Copenhagen) e, principalmente, conseguiu marcar gols em todas as três rodadas, o que lhes dá esperança de, no mínimo, quebrar o longo jejum de gols contra o gigante inglês.
O Chelsea, treinado por Enzo Maresca, chega ao Azerbaijão como franco favorito, buscando sua terceira vitória consecutiva na Champions League (após vencer Benfica e Ajax em casa) e, crucialmente, sua primeira vitória fora de casa nesta edição. A equipe vem embalada por um triunfo sobre o Tottenham na Premier League e tem como objetivo somar os três pontos para tentar entrar no G8 da fase de liga.
Tudo sobre o jogo entre Qarabag e Chelsea pela Champions League (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Qarabag x Chelsea
Champions League
📆 Data e horário: quarta-feira, 5 de novembro, às 14h45 (de Brasília)
📍 Local: Tofiq Bahramov Republican Stadium, em Bacu (AZE)
👁️ Onde assistir: TNT e HBO Max
🟨 Arbitragem: Sebastian Gishamer (árbitro); Roland Riedel e Santino Schreiner (assistentes); Walter Altmann (quarto árbitro)
📺 VAR: Manuel Schuettengruber
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Qarabag (Técnico: Gurban Gurbanov):
Kochalski; Silva, Mustafazada, Medina, Cafarquliyev; Bicalho, Borges; Duran, Andrade, Zoubir; Akhundzade
Chelsea (Técnico: Enzo Maresca):
Sanchez; Gusto, Acheampong, Adarabioyo, Cucurella; Lavia, Fernandez; Estevao, Pedro, Gittens; Guiu
