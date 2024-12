PSV x Twente: onde assistir ao vivo, estatísticas e palpites

Nesta sexta-feira (06), PSV e Twente se enfrentam pela 15ª rodada da Eredivise, campeonato nacional da Holanda. A partida terá início a partir das 16h, pelo horário de Brasília, com transmissão exclusiva do serviço de streaming do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

O PSV vem fazendo uma boa temporada, sendo líder da Eredivise até o momento; confira as estatísticas da partida contra o Twente (Foto: John THYS / AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Estatísticas de PSV e Twente

O PSV chega para o jogo de hoje após ter vencido o Utrecht em sua última rodada pelo Campeonato Holandês. A equipe é a atual líder da competição, com 39 pontos somados em 14 jogos disputados. Em seus últimos cinco confrontos, o time tem um retrospecto perfeito, com cinco vitórias, duas pela Champions League, e outras três pela Eredivise. Pela competição europeia, o PSV ocupa a 18ª colocação.

Já o Twente vem para esta partida após bater o Go Ahead Eagles, também pela Eredivise. A equipe vem fazendo uma boa competição, estando na quinta colocação, com 28 pontos somados. Em suas últimas cinco partidas, são três vitórias, um empate e uma derrota. Na Europa League, a equipe holandesa está apenas na 29ª posição.

continua após a publicidade

Palpites para o jogo

O confronto entre as equipes marca um favoritismo ao PSV. Além de ser o líder da Eredivise, a equipe também está em uma boa posição na Champions League, a frente de times como Juventus e Real Madrid na tabela geral, enquanto o Twente não deve se classificar na Europa League. Em suas últimas cinco partidas em casa, o PSV possui cinco vitórias, enquanto seu rival apresenta três vitórias, um empate e uma derrota, jogando longe de seus domínios.

➡️ Confira todas as estatísticas em tempo real de PSV e Twente

⚽Escalações prováveis de PSV e Twente

PSV

Benítez; Ledezma, Flamingo, Boscagli e Dams; Saibari, Til e Tillman; Lozano, Pepi e Bakayoko - Técnico: Peter Bosz.

Twente

Unnerstall; Van Rooj, Lagerbielke, Bruns e Kuipers; Regeer e Vlap; Van Bergen, Steijn e Van Wolfsvinkel; Lammers - Técnico: Joseph Oosting.