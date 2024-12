Técnico do PSG ‘previu’ confronto com Botafogo no Mundial de Clubes 2025

Técnico do PSG, Luis Enrique acertou palpite de que iria enfrentar o Botafogo no Mundial de Clubes da Fifa em 2025. Em entrevista coletiva na manhã desta quinta-feira (5), antes do sorteio dos grupos do torneio, o treinador espanhol afirmou que o Paris teria como adversário o "melhor clube brasileiro do momento".

continua após a publicidade

➡️ Sorteio do Mundial de Clubes 2025 rende memes na Web

Qual é o melhor clube do Brasil neste momento? O Botafogo? PSG x Botafogo é certo. Bem, posso quase garantir (que nos enfrentaremos). Vai ser uma competição muito atrativa para todos os envolvidos. A oportunidade de ver um Mundial de Clubes vai ser muito emocionante — disse o técnico do Paris Saint-German.

Grupos do Mundial definidos

PSG e Botafogo estarão no grupo B do Mundial de Clubes de 2025. Além das duas equipes, Atlético de Madrid, da Espanha, e Seattle Sounders, dos Estados Unidos, compõe a chave. Confira abaixo todos os grupos da competição.

continua após a publicidade

Grupo A

Palmeiras

Porto

Al Ahly

Inter Miami

Grupo B

Paris Saint-Germain

Atletico de Madrid

Botafogo

Seattle Sounders

Grupo C

Bayern de Munique

Auckland City

Boca Juniors

Benfica

Grupo D

Flamengo

Espérance

Chelsea

León

Grupo E

River Plate

Urawa Red Diamonds

Monterrey

Internazionale

Grupo F

Fluminense

Borussia Dortmund

Ulsan

Mamelodi Sundowns

Grupo G

Manchester City

Widad

Al Ain

Juventus

Grupo H

Real Madrid

Al Hilal

Pachuca

FC Salzburg

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional