Sorteio do Mundial de Clubes 2025 rende memes na Web

O Sorteio do novo Mundial de Clubes 2025 acontece, nesta quinta-feira (5), em Miami, uma das 12 sedes da competição que será realizada entre 15 de junho e 13 de julho do próximo ano, nos Estados Unidos. Os internautas não perdoam e se divertem com a formação dos grupos nas redes sociais.

A competição contará com 32 participantes, sendo quatro deles brasileiros, colocando o Brasil como o país que mais terá representantes no torneio. Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo se classificaram por vencerem as últimas quatro edições da Libertadores.

