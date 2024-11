PSG e Toulouse se enfrentam nesta sexta-feira (22), às 17h (de Brasília), no Parc des Princes, em Paris (FRA). O duelo é válido pela 12ª rodada do Campeonato Francês e terá transmissão da CazéTV (YouTube) e do Prime Video (streaming). ➡️ Clique aqui para assistir no Prime Video

✅ FICHA TÉCNICA

PSG x Toulouse

12ª rodada - Campeonato Francês

🗓️ Data e horário: sexta-feira, 22 de novembro de 2023, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Parc des Princes, em Paris (FRA)

📺 Onde assistir: CazéTV (YouTube) Disney+ (streaming)

🕴️ Árbitro: Gaël Angoula (FRA)

🔍 VAR: William Lavis (FRA)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PSG (Técnico: Luis Enrique)

Safonov; Hakimi, Lucas Beraldo, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Dembele, Lee, Barcola.

Toulouse (Técnico: Carles Martinez Novell)

Restes; Kamanzi, Sidibe, Cresswell, McKenzie; Donnum, Casseres Jr; Aboukhlal, Sierro, King; Gboho.

