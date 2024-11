Ex-promessa do Manchester United desiste do futebol e vira carteiro

Cotado como promessa na “era Alex Ferguson” no Manchester United, o meia belga Marnick Vermijl decidiu abandonar o futebol, aos 32 anos, para se tornar carteiro. O jogador deixou o Thes, da Bélgica, para ter mais tempo com a família e começar a trabalhar na área que diz ser mais feliz.

- Eu estava farto do futebol profissional. Você é muito dependente do treinador que tem. Encontrar prazer também foi um grande fator para mim. Como carteiro, tenho que acordar às quatro horas, mas agora estou em casa por volta do meio-dia e posso pegar as crianças na escola todos os dias. Isso é um luxo - disse Marnick Vermijl.

No Manchester United, Vermijl não teve muitas oportunidades e acabou rodando por clubes como Sheffield United, Preston North End e Scunthorpe, na Inglaterra, além do MVV, da Holanda, antes de encerrar a carreira no futebol belga.

