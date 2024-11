Jornal europeu elege Endrick entre os três melhores jovens do futebol mundial

O jornal italiano "La Gazetta dello Sport" divulgou uma lista com os 10 melhores jovens do futebol na atualidade. O ranking, que abrange todos os talentos nascidos a partir de 2004, coloca o atacante brasileiro Endrick em terceiro lugar, atrás apenas de seu colega de Real Madrid, Arda Güler, e da joia do Barcelona Lamine Yamal, que ficou com a primeira posição.

Endrick chegou ao Real Madrid no meio do ano, quebrando recordes no clube merengue. Entre as marcas batidas pelo atleta estão: jogador estrangeiro mais jovem a anotar um gol pelos Blancos na história de La Liga e terceiro atleta sul-americano mais jovem a balançar as redes pelo Campeonato Espanhol.

Além disso, o atacante precisou de menos tempo para fazer o primeiro gol do que nomes como Neymar, Romário, Kaká, Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho.

Pela Champions League, Endrick alcançou a marca de sul-americano mais jovem a balançar as redes no principal torneio interclubes do mundo. Na mesma ocasião, superou Raúl, ídolo do Real Madrid, e se tornou o mais jovem a marcar em competições internacionais na história do clube merengue.

O brasileiro também é o segundo jogador não-europeu mais novo a anotar um gol como estreante na Liga dos Campeões, atrás apenas do ganês Peter Ofori-Quaye, que marcou aos 17 anos e 194 dias, em 1997.

Na temporada, o atacante soma 130 minutos jogados com a camisa merengue, com dois gols marcados em 10 jogos. Endrick deve estar à disposição do técnico Ancelotti para o próximo duelo do Real, contra o Leganés, domingo (24), pela La Liga.

Veja o ranking dos 10 melhores jovens do futebol mundial

Lamine Yamal (Barcelona) Arda Güller (Real Madrid) Endrick (Real Madrid) Gavi (Barcelona) Warren Zaïre-Emery (PSG) Pau Cubarsí (Barcelona) Savinho (Manchester City) Désiré Doué (PSG) Aleksandar Pavlovíc (Bayern de Munique) George Ilenikhena (Monaco)