Mia Khalifa, ex-estrela de conteúdos adultos, veio a público se pronunciar sobre os boatos de um possível relacionamento com Julián Álvarez, jogador do Atlético de Madrid e campeão do mundo pela Seleção Argentina. A notícia, que circulou inicialmente em veículos da Espanha e da Itália, foi negada por Khalifa em seu perfil oficial no X. Julian Álvarez atualmente vive um relacionamento assumido com a influenciadora Maria Emilia Ferrero.

continua após a publicidade

➡️ Julián Alvarez salva Atlético de Madrid de vexame na Copa do Rei

Julian Álvarez atualmente vive um relacionamento assumido com a influenciadora Maria Emilia Ferrero (Foto: Reprodução)

- Para deixar claro: não estou namorando ninguém, e, se estivesse, certamente não seria alguém que não tenha idade suficiente para se lembrar onde estava no 11 de setembro de 2001 - explicou Mia Khalifa, falando com sarcasmo sobre a pouca idade do jogador, de apenas 24 anos.

Julián Álvarez, por sua vez, não comentou o assunto, assim como Maria Emilia Ferrero, sua atual namorada.

Mais sobre Julián Alvarez

O Atlético de Madrid anunciou recentemente a contratação de Julián Álvarez, até 2030. Os Colchoneros pagaram cerca de 80 milhões de euros (R$ 481 milhões), marcada como a maior venda da história dos Cityzens. Após disputar a Copa América com a seleção principal da Argentina e participar do torneio de futebol masculino das Olimpíadas em Paris, Julián Álvarez chegou a Madri no domingo (11).

continua após a publicidade

Julián Álvarez deixa os Cityzens após dois anos, depois de ser contratado junto ao River Plate no começo de 2022. No clube inglês, o argentino conquistou dois títulos da Premier League, a Liga dos Campeões, a FA Cup, a Supercopa da Europa e o Mundial de Clubes.