A rádio "TalkSport" elegeu os 25 melhores jogadores de futebol do século XXI, com cinco brasileiros na lista. Ronaldinho Gaúcho, Neymar, Ronaldo, Daniel Alves e Kaká foram lembrados pelo canal inglês como representantes do país ao se destacar ao longo dos anos.

O topo da lista ficou com Lionel Messi, que superou Cristiano Ronaldo, segundo colocado. Para definir o argentino no primeiro lugar, os autores da lista justificaram a conquista da Copa do Mundo de 2022 com a Albiceleste como motivo principal para o desempate entre os dois astros, que dominaram o futebol espanhol com Barcelona e Real Madrid, respectivamente, por quase uma década.

- Só poderia haver um vencedor nesta lista. Muitos pensavam que Messi precisava vencer uma Copa do Mundo para ser considerado o maior jogador da história do futebol, e em 2022, ele finalmente conseguiu - disse a rádio.

Ronaldinho, que ficou com o terceiro lugar geral, foi o brasileiro melhor colocado na lista. A "TalkSport" rasgou elogios ao desempenho do ex-meia, definindo-o como "mágico".

- Assim como Zidane fez, não há questão sobre Ronaldinho como o melhor jogador durante seu auge. O astro do Brasil podia fazer o que quisesse em campo, deixando defensores icônicos em seu rastro com momentos de pura magia - afirmaram os jornalistas participantes da votação.

👀 Veja a lista completa de melhores jogadores do século pela "TalkSport", em ordem:

⚽ Lionel Messi

⚽ Cristiano Ronaldo

⚽ Ronaldinho Gaúcho

⚽ Zinédine Zidane

⚽ Andrés Iniesta

⚽ Xavi

⚽ Thierry Henry

⚽ Kaká

⚽ Luis Suárez

⚽ Daniel Alves

⚽ Andrea Pirlo

⚽ Philipp Lahm

⚽ Sergio Ramos

⚽ Luka Modric

⚽ Fabio Cannavaro

⚽ Gianluigi Buffon

⚽ Ronaldo Fenômeno

⚽ Zlatan Ibrahimovic

⚽ Mohamed Salah

⚽ Wayne Rooney

⚽ Luis Figo

⚽ Neymar

⚽ Kylian Mbappé

⚽ John Terry

⚽ Karim Benzema