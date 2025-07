Ídolo da seleção croata compara Mundial com Guerra na Ucrânia

O ex-capitão da seleção croata e atual diretor esportivo do Shakhtar Donetsk, Darijo Srna, gerou polêmica ao comparar o Mundial de Clubes com a dura realidade da guerra na Ucrânia. Durante uma visita à sua cidade natal, Metković, onde lançou um projeto de acampamento de futebol para crianças, o ex-jogador não hesitou em criticar a FIFA ao falar sobre o Mundial de Clubes.

— É como o Campeonato da Ucrânia! As arquibancadas estão vazias e as pausas duram horas. Na Ucrânia, isso acontece por causa de mísseis e drones; no Mundial, é por conta do mau tempo. Não apoio a FIFA nem o Mundial — disparou Srna.

Darijo Srna, em parceria com o Shaktar, criou um acampamento de futebol para crianças na cidade em que nasceu, Metkovic (Foto: Reprodução/Instagram)

Considerado uma lenda do futebol croata, Srna tem um impressionante histórico de 134 partidas e 22 gols pela seleção nacional. No Shakhtar Donetsk, onde atua como dirigente desde o fim da carreira, ele deixou sua marca como lateral-direito, com 536 jogos, 49 gols e 129 assistências, consolidando-se como um dos maiores nomes da história do clube ucraniano.

Durante a entrevista, Srna também expressou tristeza pela saída de amigos técnicos, como Marino Pušić e Mario Stanić, e ressaltou a dificuldade de manter o clube ativo em meio à guerra.

— Foram dois anos trabalhando em condições de guerra. Isso consome muita energia. É complicado, mas não tínhamos o direito de reclamar — afirmou.

Apesar de seu tom crítico e preocupado com o cenário do futebol europeu, Srna se mostrou otimista em relação ao futuro da Croácia, mesmo reconhecendo o desafio de substituir Luka Modric.

— Vai ser difícil, mas vamos lutar. A seleção sempre revelou bons jogadores e continuará assim — concluiu o dirigente, que agora também investe no desenvolvimento de novos talentos em sua terra natal.