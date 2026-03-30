A fase de playoffs da Superliga Feminina será aberta nesta segunda-feira (30), às 18h30 (de Brasília). A partida, válida pela jogo 1 da série de "melhor de três" das quartas de final, é entre Praia Clube e Sesi Bauru. O confronto acontece no Ginásio do UTC, em Uberlândia (MG), e a transmissão é do Sportv 2 , da GeTV e da VBTV (streaming).

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O Praia Clube terminou a fase classificatória da Superliga na quarta posição e, por isso, teve o direito de escolher o mando de quadra do primeiro jogo em casa. Além disso, caso haja necessidade, o terceiro jogo da série também será disputado em Uberlândia. Já o Sesi Bauru se classificou no quinto lugar, com 40 pontos, sete a menos que o adversário.

Nesta temporada, as equipes mediram forças em três oportunidades - duas na Superliga e uma nas quartas de final da Copa Brasil. O Praia Clube saiu vencedor em todas, e por 3 sets a 0.

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Informações da partida

Praia Clube x Sesi Bauru - Jogo 1 das quartas de final da Superliga Feminina

🗓️ Data e horário: segunda-feira, 30 de março de 2026, às 18h30 (de Brasília)

📍Local: Ginásio do UTC, em Uberlândia, Minas Gerais

📺Onde assistir: Sportv2, GeTV e VBTV

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