Praia Clube x Sesi Bauru nas quartas da Superliga Feminina: horário e onde assistir
Partida abre a série de playoffs da competição nacional
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A fase de playoffs da Superliga Feminina será aberta nesta segunda-feira (30), às 18h30 (de Brasília). A partida, válida pela jogo 1 da série de "melhor de três" das quartas de final, é entre Praia Clube e Sesi Bauru. O confronto acontece no Ginásio do UTC, em Uberlândia (MG), e a transmissão é do Sportv 2 , da GeTV e da VBTV (streaming).
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O Praia Clube terminou a fase classificatória da Superliga na quarta posição e, por isso, teve o direito de escolher o mando de quadra do primeiro jogo em casa. Além disso, caso haja necessidade, o terceiro jogo da série também será disputado em Uberlândia. Já o Sesi Bauru se classificou no quinto lugar, com 40 pontos, sete a menos que o adversário.
Nesta temporada, as equipes mediram forças em três oportunidades - duas na Superliga e uma nas quartas de final da Copa Brasil. O Praia Clube saiu vencedor em todas, e por 3 sets a 0.
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Informações da partida
Praia Clube x Sesi Bauru - Jogo 1 das quartas de final da Superliga Feminina
🗓️ Data e horário: segunda-feira, 30 de março de 2026, às 18h30 (de Brasília)
📍Local: Ginásio do UTC, em Uberlândia, Minas Gerais
📺Onde assistir: Sportv2, GeTV e VBTV
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Veja a tabela final da fase classificatória da Superliga Feminina
|Posição
|Time
|Pontos
|Jogos
|Vitórias
|Derrotas
1º
Sesc RJ Flamengo
55
22
19
3
2º
Minas
54
22
18
4
3º
Osasco
49
22
16
6
4º
Praia Clube
47
22
16
6
5º
Sesi Bauru
40
22
14
8
6º
Fluminense
35
22
14
8
7º
Maringá
31
22
10
12
8º
Mackenzie
27
22
9
13
9º
Brasília
21
22
7
15
10º
Barueri
19
22
5
17
11º
Tijuca Tênis Clube
12
22
3
19
12]
Sorocaba
6
22
1
21
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