Zé Roberto e Sheilla acompanham semifinal do Mundial de Clubes de Vôlei

O Mundial de Clubes de Vôlei terá a definição das equipes finalistas neste sábado (13). O técnico da Seleção Brasileira feminina, Zé Roberto Guimarães, e a bicampeã olímpica Sheilla Castro acompanham o penúltimo dia da competição. As estrelas do vôlei brasileiro viram a vitória do Scandicci sobre o brasileiro Praia Clube.

José Roberto Guimarães conquistou três medalhas de ouro em olimpíadas enquanto técnico da Seleção feminina de vôlei. Elas vieram nos jogos de Barcelona (1992), Pequim (2008) e Londres (2012). Sheilla Castro esteve em duas dessas três conquistas: Pequim e Londres.

Zé Roberto Guimarães atende fãs na Arena Pacaembu (foto: Beatriz Pinheiro / Lance!)

Na arena Pacaembu, em São Paulo, eles acompanharam a vitória do Scandicci sobre o Praia Clube. Agora, assistem a Osasco e Conegliano.

Sheila Castro no Mundial de Vôlei (Foto: Beatriz Pinheiro / Lance!)

Osasco enfrenta Conegliano no Mundial de Clubes de Vôlei

O Osasco avançou na segunda colocação do Grupo A, atrás apenas do Scandicci, da Itália. A campanha brasileira incluiu uma vitória na estreia contra o Alianza Lima (Peru), uma derrota para as italianas, e a classificação garantida com o triunfo sobre o Zhetysu (Cazaquistão).

O Conegliano, por sua vez, teve uma trajetória impecável no Grupo B, vencendo o Orlando Valkyries (EUA), o Zamalek (Egito) e o Praia Clube por 3 sets a 0, sem perder sequer uma parcial.

Gabi Guimarães durante partida no Mundial de vôlei (Foto: Deco Pires)

Ao longo de 17 edições do Mundial, apenas três equipes do Brasil conquistaram o título: o Osasco em 2012, o Sadia em 1991 e o Sorocaba em 1994. Já a equipe italiana já levou o título três vezes e quer igualar o VakıfBank, da Turquia, com quatro troféus.

