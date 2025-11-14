Mbappé deixa seleção da França e volta ao Real Madrid; entenda
Astro sofreu uma inflamação no tornozelo direito e retornará à Espanha
O atacante Kylian Mbappé deixou a concentração da França nesta sexta-feira (14) e será desfalque da seleção de Didier Deschamps para o duelo contra o Azerbaijão, pela última rodada do Grupo D das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo. O astro sofreu uma inflamação no tornozelo direito e retornará ao Real Madrid. A informação foi divulgada pela Federação Francesa de Futebol nas redes sociais.
A decisão de liberar o camisa 10 foi definida pela comissão técnica devido ao desconforto persistente que ele sentia. O desfalque não será um problema para a seleção francesa, visto que já está classificada para a Copa do Mundo de 2026 após golear a Ucrânia, por 4 a 0, na rodada anterior. No confronto, ele marcou dois gols que ajudaram a garantiu a vaga no Mundial.
Além de Mbappé, o meio-campista Eduardo Camavinga também deixará a França retornará ao Real Madrid. O jogador teve uma distensão muscular na coxa esquerda e fará a recuperação da lesão com o DM do clube espanhol. Já o meia Manu Koné cumpre suspensão após receber cartão amarelo e volta à Roma.
França classifica para a Copa; Islândia reage no Grupo D
Oito duelos movimentaram as Eliminatórias Europeias, divididos em dois horários. No Grupo D, a Islândia manteve vivas as chances de avançar à repescagem ao vencer o Azerbaijão por 2 a 0, com gols de Ingason e Guðmundsson. A equipe islandesa chega à última rodada dependendo apenas de si, já que encara a Ucrânia em confronto direto pela vaga.
A Ucrânia, porém, chega abalada. No jogo mais aguardado da chave, a França dominou e goleou por 4 a 0, garantindo a classificação para a Copa do Mundo. Mbappé voltou a brilhar com dois gols, enquanto Ekitiké e Olise – este em grande atuação – fecharam o placar. Com o resultado, os Bleus, atuais vice-campeões, confirmam presença no Mundial com autoridade e dão um passo inicial na busca pelo título.
