menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Mbappé deixa seleção da França e volta ao Real Madrid; entenda

Astro sofreu uma inflamação no tornozelo direito e retornará à Espanha

Gabriel Bergone
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 14/11/2025
13:09
Kylian Mbappé durante goleada da França sobre a Ucrânia, por 4 a 0, pelas Eliminatórias (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
imagem cameraKylian Mbappé durante goleada da França sobre a Ucrânia, por 4 a 0, pelas Eliminatórias (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O atacante Kylian Mbappé deixou a concentração da França nesta sexta-feira (14) e será desfalque da seleção de Didier Deschamps para o duelo contra o Azerbaijão, pela última rodada do Grupo D das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo. O astro sofreu uma inflamação no tornozelo direito e retornará ao Real Madrid. A informação foi divulgada pela Federação Francesa de Futebol nas redes sociais.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A decisão de liberar o camisa 10 foi definida pela comissão técnica devido ao desconforto persistente que ele sentia. O desfalque não será um problema para a seleção francesa, visto que já está classificada para a Copa do Mundo de 2026 após golear a Ucrânia, por 4 a 0, na rodada anterior. No confronto, ele marcou dois gols que ajudaram a garantiu a vaga no Mundial.

continua após a publicidade

Além de Mbappé, o meio-campista Eduardo Camavinga também deixará a França retornará ao Real Madrid. O jogador teve uma distensão muscular na coxa esquerda e fará a recuperação da lesão com o DM do clube espanhol. Já o meia Manu Koné cumpre suspensão após receber cartão amarelo e volta à Roma.

França classifica para a Copa; Islândia reage no Grupo D

Seleção da França comemorando a classificação para a Copa de 2026 (Foto: Franck Fife/AFP)
Seleção da França comemorando a classificação para a Copa de 2026 (Foto: Franck Fife/AFP)

Oito duelos movimentaram as Eliminatórias Europeias, divididos em dois horários. No Grupo D, a Islândia manteve vivas as chances de avançar à repescagem ao vencer o Azerbaijão por 2 a 0, com gols de Ingason e Guðmundsson. A equipe islandesa chega à última rodada dependendo apenas de si, já que encara a Ucrânia em confronto direto pela vaga.

continua após a publicidade

A Ucrânia, porém, chega abalada. No jogo mais aguardado da chave, a França dominou e goleou por 4 a 0, garantindo a classificação para a Copa do Mundo. Mbappé voltou a brilhar com dois gols, enquanto Ekitiké e Olise – este em grande atuação – fecharam o placar. Com o resultado, os Bleus, atuais vice-campeões, confirmam presença no Mundial com autoridade e dão um passo inicial na busca pelo título.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias