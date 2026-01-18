Porto x Vitória: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Baianão
Equipes jogam às 16h deste domingo (horário de Brasília), em Porto Seguro
Porto e Vitória se enfrentam pela terceira rodada do Campeonato Baiano a partir das 16h deste domingo (horário de Brasília), no estádio de Agnaldo Bento, em Porto Seguro. A partida será transmitida ao vivo pelo canal TVE (TV aberta e Youtube).
Ainda invicto no Campeonato Baiano, o Porto está na terceira posição depois de uma vitória e um empate nas primeiras duas rodadas do Baianão. Já o Rubro-Negro também está invicto, mas ainda não venceu e nem balançou as redes, com dois empates sem gols contra Atlético de Alagoinhas e Jacuipense.
Ficha do jogo
Como chega o Porto?
Sem desfalques, a equipe do técnico Sandro Duarte quer fazer história na tarde deste domingo, quando enfrenta o Vitória pela primeira vez dentro de casa. Vale lembrar que a equipe do sul da Bahia estreou profissionalmente em 2024 e conseguiu subir para a elite do estadual logo de cara. No ano passado, o Leão da Barra bateu o Porto por 2 a 1 pela sétima rodada do Campeonato Baiano, no Barradão.
De volta a 2026, a equipe do Porto empatou contra o Jequié por 1 a 1 na última rodada, fora de casa, depois de vencer o Jacuipense na estreia do Baianão, no Agnaldo Bento.
Como vem o Vitória?
Em busca dos primeiros três pontos no Baianão, o Vitória chega para enfrentar o Porto depois de empatar por 0 a 0 contra o Jacuipense, em Pituaçu. Vale lembrar que o Rubro-Negro ainda não balançou as redes no torneio. O técnico Rodrigo Chagas, porém, ganhou novas alternativas com a volta dos garotos da base que disputaram a Copinha - sete deles foram relacionados.
Vale lembrar que o Vitória não tem o zagueiro Kauan e o atacante Lawan à disposição, já que ambos se recuperam de lesão.
Confira arbitragem e prováveis times de Porto x Vitória
PORTO x VITÓRIA
3ª RODADA - CAMPEONATO BAIANO
📆 Data e horário: domingo, 18 de janeiro de 2026, às 16h (de Brasília);
📍 Local: Agnaldo Bento, Porto Seguro;
📺 Onde assistir Porto x Vitória: TVE;
🟨 Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos;
🚩 Assistentes: Elicarlos Franco de Oliveira e Antonielson Jesus da Silva;
4️⃣ Quarto árbitro: Sávio Oliveira dos Santos.
⚽ Prováveis escalações
PORTO (Técnico: Sandro Duarte):
Matheus Cabral; Gabriel Saulo, Anderson Bandeira, Everton Dias e Peu; Ygor, Pedro Lima e Luan Rodrigues; Bruno Ferreira, Ítalo e Diki.
VITÓRIA (Técnico: Rodrigo Chagas):
Yuri Sena; Edenilson, Ivan e Diogo Silva; Paulo Roberto, José Breno, Dudu Miraíma, Pablo e Felipe Vieira (Jamerson); Felipe Cardoso e Emanoel.
