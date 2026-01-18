Porto e Vitória se enfrentam pela terceira rodada do Campeonato Baiano a partir das 16h deste domingo (horário de Brasília), no estádio de Agnaldo Bento, em Porto Seguro. A partida será transmitida ao vivo pelo canal TVE (TV aberta e Youtube).

Ainda invicto no Campeonato Baiano, o Porto está na terceira posição depois de uma vitória e um empate nas primeiras duas rodadas do Baianão. Já o Rubro-Negro também está invicto, mas ainda não venceu e nem balançou as redes, com dois empates sem gols contra Atlético de Alagoinhas e Jacuipense.

Ficha do jogo PSC VIT 3ª rodada Campeonato Baiano Data e Hora Domingo, 18 de janeiro, às 16h (horário de Brasília) Local Agnaldo Bento, Porto Seguro Árbitro Bruno Pereira Vasconcelos Assistentes Elicarlos Franco de Oliveira e Antonielson Jesus da Silva Var Não tem Onde assistir TVE Bahia

Como chega o Porto?

Sem desfalques, a equipe do técnico Sandro Duarte quer fazer história na tarde deste domingo, quando enfrenta o Vitória pela primeira vez dentro de casa. Vale lembrar que a equipe do sul da Bahia estreou profissionalmente em 2024 e conseguiu subir para a elite do estadual logo de cara. No ano passado, o Leão da Barra bateu o Porto por 2 a 1 pela sétima rodada do Campeonato Baiano, no Barradão.

De volta a 2026, a equipe do Porto empatou contra o Jequié por 1 a 1 na última rodada, fora de casa, depois de vencer o Jacuipense na estreia do Baianão, no Agnaldo Bento.

Como vem o Vitória?

Em busca dos primeiros três pontos no Baianão, o Vitória chega para enfrentar o Porto depois de empatar por 0 a 0 contra o Jacuipense, em Pituaçu. Vale lembrar que o Rubro-Negro ainda não balançou as redes no torneio. O técnico Rodrigo Chagas, porém, ganhou novas alternativas com a volta dos garotos da base que disputaram a Copinha - sete deles foram relacionados.

Vale lembrar que o Vitória não tem o zagueiro Kauan e o atacante Lawan à disposição, já que ambos se recuperam de lesão.

Felipe Vieira em ação na partida contra o Jacuipense. Vitória enfrenta o Porto neste domingo; veja onde assistir (Foto: Fillipe Alves/Agência F8/Gazeta Press)

Confira arbitragem e prováveis times de Porto x Vitória

PORTO x VITÓRIA

3ª RODADA - CAMPEONATO BAIANO

📆 Data e horário: domingo, 18 de janeiro de 2026, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Agnaldo Bento, Porto Seguro;

📺 Onde assistir Porto x Vitória: TVE;

🟨 Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos;

🚩 Assistentes: Elicarlos Franco de Oliveira e Antonielson Jesus da Silva;

4️⃣ Quarto árbitro: Sávio Oliveira dos Santos.

⚽ Prováveis escalações

PORTO (Técnico: Sandro Duarte):

Matheus Cabral; Gabriel Saulo, Anderson Bandeira, Everton Dias e Peu; Ygor, Pedro Lima e Luan Rodrigues; Bruno Ferreira, Ítalo e Diki.

VITÓRIA (Técnico: Rodrigo Chagas):

Yuri Sena; Edenilson, Ivan e Diogo Silva; Paulo Roberto, José Breno, Dudu Miraíma, Pablo e Felipe Vieira (Jamerson); Felipe Cardoso e Emanoel.