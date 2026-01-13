Vitória empata com Jacuipense e segue sem vencer no Baianão

Jacuipense e Vitória abriram a segunda rodada do Campeonato Baiano com um empate por 0 a 0 na noite desta terça-feira, no estádio de Pituaçu. Em um jogo morno e de pouca criatividade dos dois times, os goleiros pouco trabalharam nesta partida que teve um gosto amargo para ambos os lados.

O resultado faz o Vitória dormir na quarta posição do campeonato, com dois pontos, enquanto o Jacuipense fica na sétima posição, com apenas um ponto.

Jogo morno entre Jacuipense e Vitória

O primeiro tempo em Pituaçu foi daqueles bem sonolentos. Com trocas de passes lentas, Vitória e Jacuipense se estudaram e pouco atacaram, não à toa nenhuma das equipes criaram chances de perigo. Os goleiros Yuri Sena e Marcelo foram apenas espectadores nos 45 minutos iniciais.

Felipe Vieira em ação na partida entre Vitória e Jacuipense pelo Baianão (Foto: Fillipe Alves/Agência F8/Gazeta Press)

O Vitória ensaiou um abafa no início do segundo tempo com as entradas de Lohan e Kike Saverio, mas ainda assim faltou efetividade para o Leão da Barra ameaçar o gol de Marcelo. Mas quem levou perigo mesmo foi o Jacuipense, que contou com grande jogada individual de William até servir Flavinho na área. O camisa 11 chutou rasteiro e exigiu grande defesa de Yuri antes da bola beliscar a trave, aos 21 minutos.

Em seguida, o Vitória respondeu em jogada individual de Kike Saverio, que colocou Marcelo para fazer grande defesa. Já na reta final, Pablo Baianinho teve duas grandes oportunidades - uma de falta e outra dentro da área -, mas mandou para fora. Apesar desse momento mais quente no jogo, as equipes voltaram à inércia em Pituaçu e não conseguiram tirar o zero do placar.

Próximos jogos de Jacuipense e Vitória no Baianão

O Jacuipense volta a campo a partir das 18h30 deste sábado (horário de Brasília) contra o Barcelona de Ilhéus, na Arena Cajueiro, pela terceira rodada do Campeonato Baiano. Já o Vitória joga às 16h do domingo, contra o Porto, no estádio Agnaldo Bento.

✅Ficha técnica

JACUIPENSE x VITÓRIA

2ª RODADA - CAMPEONATO BAIANO

📆 Data e horário: terça-feira, 13 de janeiro de 2026, às 19h15 (de Brasília);

📍 Local: Pituaçu, Salvador;

🥅 Gols: -

🟨 Cartões amarelos: Geovani e David (Jacuipense)

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES

JACUIPENSE (Técnico: Rodrigo Ribeiro):

Marcelo; Hugo, Railon, Weverton e Ruan Nascimento (Geferson); Thiago, Vinicius Amaral (David) e Geovani (Flavinho); William (Alison Daniel), Thiaguinho (João Pedro) e Jarles.

VITÓRIA (Técnico: Rodrigo Chagas):

Yuri Sena; Edenilson, Ivan e Diogo Silva; Paulo Roberto (Sobral), José Breno, Dudu Miraíma (Luís Miguel), Pablo e Felipe Vieira; Felipe Cardoso (Kike Saverio) e Lawan (Lohan).

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Emerson Souza Silva;

🚩 Assistentes: Luanderson Lima dos Santos e Daniella Coutinho Pinto;

4️⃣ Quarto árbitro: Marcelo Jesus dos Santos.