Vitória encaminha contratações de atletas do Fortaleza e Bragantino
Martínez e Nathan Mendes estão perto de fechar com o Rubro-Negro
O Vitória anunciou quatro novos reforços para esta temporada e está prestes a confirmar mais dois, de acordo com apuração do Lance!: o lateral-direito Nathan Mendes, do Bragantino, e o meia argentino Emmanuel Martínez, que pertence ao Fortaleza. A tendência é que as contratações sejam confirmadas nos próximos dias, mediante o retorno do presidente Fábio Mota, que cumpre compromissos profissionais na Europa.
A começar pela lateral, Nathan Mendes foi revelado pelo São Paulo e acertou com o Bragantino no início de 2024. Ele tem contrato com o Massa Bruta até o fim de 2028 e deve chegar por empréstimo à Toca do Leão. À época, o time do interior paulista pagou cerca de R$ 5 milhões por Nathan.
Além de defender as camisas do Tricolor e do Coritiba como profissional, o defensor de 24 anos conseguiu ter uma sequência maior pelo Braga e entrou em 64 vezes nas últimas duas temporadas. No ano passado foram 21 jogos, com uma assistência.
Já Emmanuel Martínez é um atleta mais experiente, de 31 anos, e pode chegar em definitivo ao Vitória. O Lance!, no entanto, não conseguiu confirmar os moldes do acordo. Vale lembrar que o Fortaleza pagou cerca de R$ 8 milhões por 80% dos direitos econômicos do atleta junto ao América-MG, seu antigo clube. Depois de 56 jogos pelo Leão do Pici, somando as temporadas 2024 e 2025, ele perdeu espaço na reta final do ano passado e entrou em campo pela última vez no empate sem gols contra o Vélez Sarsfield, pelo jogo de ida das oitavas da Libertadores, no dia 12 de agosto.
Formado no River Plate, Martínez acumula passagens por San Martin de San Juan (ARG), Chicarita JRs (ARG), Deportivo Cuenca (EQU), Barcelona (EQU) e América-MG.
Movimentações do Vitória no mercado
Ativo no mercado de transferências neste início de temporada, o Vitória já anunciou quatro reforços: Diogo Silva (zagueiro); Mateusinho (lateral-direito); Riccieli (zagueiro); e Caíque Gonçalves (volante).
Não só isso, o clube também renovou o contrato de Baralhas, Erick, Jamerson e Ramon, e acertou a chegada do novo diretor de futebol Sérgio Papellin.
