O Vitória ganhou um pacotão de "reforços" para a sequência do Campeonato Baiano. Dez jogadores da base do clube que disputaram a Copinha se juntam ao elenco do estadual e viram opções para o técnico Rodrigo Chagas. Vale lembrar que o Rubro-Negro foi eliminado na terceira fase da Copa São Paulo, na última terça-feira, ao perder para o Palmeiras nos pênaltis, em uma partida repleta de polêmicas de arbitragem.

Confira abaixo a lista de atletas que juntam ao elenco do Baianão:

Goleiro: Ezequiel; Laterais: Gean, Kauan Vítor, Cauan Farias e Emerson Buiú; Meias: Nico Celis, Luís Aucélio e Alejandro Almaraz; Atacantes: Ygor Luan e Emanoel.

Vale lembrar que o Vitória disputa o Campeonato Baiano com um time alternativo, formado por atletas que voltam de empréstimo ou até mesmo jogadores formados na base do clube que já treinam com o elenco profissional. Até aqui, o Vitória empatou sem gols contra Atlético de Alagoinhas e Jacuipense nas duas primeiras rodadas.

Jair Ventura comanda treino do Vitória no Barradão; time que disputa o Baianão é comandado por Rodrigo Chagas (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

O elenco do Campeonato Baiano teve um trabalho mais leve na tarde desta quinta-feira. Enquanto os titulares ficaram na academia, o restante do grupo fez atividades com bola no campo do CT Manoel Pontes Tanajura.

Por outro lado, o elenco principal treinou posicionamento de pressão na saída de bola e ainda realizou um jogo coletivo de dez jogadores contra dez em campo reduzido, com participação dos atletas da base Sobral, Lohan e Wendell.

O Vitória volta a campo a partir das 16h deste domingo (horário de Brasília) quando enfrenta o Porto, no estádio Agnaldo Bento, em Porto Seguro, pela terceira rodada do Baianão. A equipe viaja na tarde deste sábado.