Platense e Corinthians se enfrentam nesta quinta-feira (9), no Estádio Ciudad de Vicente López, em Buenos Aires, na Argentina, a partir das 21h (de Brasília), pela estreia da Copa Libertadores. O confronto terá transmissão de ESPN (TV) e Disney+ (streaming). Clique aqui para assistir.

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➡️ Técnico Fernando Diniz é regularizado no BID e tem data para estrear pelo Corinthians

Ficha do jogo PLA COR LIBERTADORES 1ª RODADA Data e Hora quinta-feira, 9 de abril, às 21h (de Brasília) Local Ciudad de Vicente López, em Buenos Aires (ARG) Árbitro Piero Maza Gomez (Chile) Onde assistir

O Corinthians volta a disputar uma edição da Libertadores após dois anos fora do torneio. Para esta partida, a principal novidade estará à beira do gramado, já que o técnico Fernando Diniz fará sua estreia no comando do Timão. Ele foi apresentado nesta terça-feira (7) e já se prepara para seu primeiro desafio fora de casa e na competição continental.

O Alvinegro não vence há nove jogos, fato que culminou na demissão do até então técnico Dorival Jr, que não resistiu após essa série negativa de resultados.

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Assim como o Corinthians, Platense também não vive um bom momento na temporada. O time argentino está há seis partidas sem ganhar e ocupa o décimo lugar do Grupo A do Campeonato Nacional. A equipe vem de um empate sem gols com o Lanús, fora de casa.

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Confira as informações do jogo entre Platense e Corinthians

✅ FICHA TÉCNICA

PLATENSE X CORINTHIANS

COPA LIBERTADORES - 1ª RODADA

📆 Data e horário: quinta-feira, 9 de abril, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Ciudad de Vicente López, em Buenos Aires, na Argentina

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+

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ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Jhon Ospina (COL)

🚩 Assistentes: José Retamal (CHI) e Miguel Rocha (CHI)

🖥️ VAR: Juan Lara (CHI)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PLANTENSE: Matías Borgogno; Juan Ignacio Saborido, Eugenio Raggio, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Pablo Ferreira, Iván Gómez, Martín Barrios; Guido Mainero, Juan Gauto, Gonzalo Lencina. (Técnico: Walter Zunino)

CORINTHIANS: Hugo Souza, Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho (Gabriel Paulista), Matheus Bidu; Raniele, Matheus Pereira, Breno Bidon, André Carrillo (Rodrigo Garro); Vitinho (Lingard), Yuri Alberto. (Técnico: Fernando Diniz)

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