PSG x Liverpool: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Champions League
Confira todas as informações do duelo válido pelas quartas de final
- Matéria
- Mais Notícias
PSG e Liverpool se enfrentam nesta quarta-feira (8), às 16h (de Brasília), no Parque dos Príncipes, em Paris (FRA), pelo jogo de ida das quartas de final da Uefa Champions League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da HBO Max (streaming).
O PSG chega em alta para o confronto após eliminar o Chelsea nas oitavas com duas vitórias e placar agregado de 8 a 2. A equipe francesa é líder isolado do Campeonato Francês e se coloca como candidata ao título. O técnico Luis Enrique não deve fazer grandes mudanças: a principal dúvida é Bradley Barcola, que se recupera de torção no tornozelo, com Doué como opção. Fabián Ruiz e Senny Mayulu seguem fora.
O Liverpool também chega confiante após avançar de fase com uma vitória por 4 a 0 sobre o Galatasaray na volta. O time inglês terá um desfalque importante: o goleiro Alisson segue fora, e Mamardashvili continua como titular. A boa notícia fica por conta do possível retorno de Alexander Isak, que voltou a treinar e está à disposição de Arne Slot.
Tudo sobre PSG x Liverpool (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
PSG 🆚 Liverpool
Quartas de final (jogo de ida) – Champions League
📆 Data e horário: quarta-feira, 8 de abril de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Parque dos Príncipes, em Paris (FRA)
👁️ Onde assistir: HBO Max (streaming)
🕴️ Árbitro: José María Sánchez (ESP)
🚩 Assistentes: Raúl Cabañero (ESP) e Iñigo Prieto (ESP)
📺 VAR: Carlos del Cerro Grande (ESP)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔴🔵 PSG (Técnico: Luis Enrique)
Safonov; Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Zaïre-Emery; Kvaratskhelia, Doué e Dembélé.
🔴🔴 Liverpool (Técnico: Arne Slot)
Mamardashvili; Frimpong, Konaté, Van Dijk e Kerkez; Gravenberch, Szoboszlai e Mac Allister; Salah, Ekitiké e Wirtz.
- Matéria
- Mais Notícias