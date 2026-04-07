Diniz é apresentado e fala sobre pressão no Corinthians: 'Todo dia é dia de disputar título'

Fernando Diniz teve nesta terça-feira (7) o primeiro contato com o elenco do Corinthians e pouco após concedeu sua primeira entrevista como treinador do alvinegro. E falou sobre a pressão que é dirigir a equipe.

continua após a publicidade

Torcedores reagem à chegada de Fernando Diniz ao Corinthians: 'Vai começar'

— Todo dia é dia de disputar título. Isso faz parte de mim, sobre o que eu penso de futebol e vida. Não ganhamos título no dia da final, ganhamos todos os dias. Isso começou hoje aqui. Um time da grandeza do Corinthians tem que pensar em ganhar todo dia. É um privilégio estar aqui, para todos — afirmou Diniz.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O treinador chega para substituir Dorival Júnior, demitido após o Corinthians ficar nove jogos sem vitória. No último sábado, o time perdeu por 1 a 0 para o Internacional, na Neo Química Arena. Além dos pontos perdidos, a derrota sacramentou a demissão de Dorival Júnior.

continua após a publicidade

— Estou muito motivado e à vontade. Sei do desafio que é treinar o Corinthians. Já estive perto de vir umas quatro ou cinco vezes. Hoje agradeço por não ter acontecido antes para acontecer no momento que, eu acho, estou mais preparado para enfrentar esse grande desafio — ponderou o treinador.

Fernando Diniz concede entrevista como novo técnico Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Antes do anúncio de Diniz como treinador, na última segunda-feira, torcedores do Corinthians foram até a saída do CT Joaquim Grava e intimidaram os jogadores. Diniz avaliou a situação.

continua após a publicidade

🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa no Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

— É super normal um time que tem o tamanho da torcida do Corinthians e a força que tem o torcedor organizado. É aquele torcedor que vai no estádio e às vezes ganha o jogo com sua presença. Os jogadores precisam apreender a jogar no Corinthians. E todo mundo. Eu aprender a ser técnico do Corinthians cada vez mais — analisou.

A estreia de Diniz acontece já nesta quinta-feira, às 21h (de Brasília). O Corinthians estreia na Libertadores contra o Platense, no estádio Ciudad de Vicente López, na Argentina.