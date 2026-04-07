Independiente Medellín x Estudiantes: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Libertadores
Em Medellín, rivais do Flamengo buscam os primeiros pontos no Grupo A da Liberta
O Independiente Medellín (COL) e o Estudiantes (ARG) se enfrentam nesta quarta-feira (08), às 21h (horário de Brasília), no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín. O duelo é de extrema importância para o Flamengo, já que as três equipes integram o Grupo A da Copa Libertadores, ao lado do Cusco (PER). ➡️Clique para assistir no Paramount+
Relacionadas
- Onde Assistir
Recoleta Fc x San Lorenzo: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Onde Assistir07/04/2026
- Onde Assistir
Mirassol x Lanús : onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pela Libertadores
Onde Assistir07/04/2026
- Onde Assistir
Junior Barranquilla x Palmeiras: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Libertadores
Onde Assistir07/04/2026
Como chegam Independiente Medellín e Estudiantes para a partida?
O Independiente Medellín chega para o confronto após um empate em 1 a 1 com o Once Caldas pelo campeonato colombiano. Já o Estudiantes, tradicional força argentina e tetracampeão continental, busca recuperação após uma derrota por 1 a 0 para o San Lorenzo no Torneo Apertura.
➡️ Palmeiras? Flamengo? Flu? Jornalistas cravam campeão da Libertadores
✅ FICHA DO JOGO
INDEPENDIENTE MEDELLÍN x ESTUDIANTES
Libertadores
📅 Data: Quarta-feira, 8 de abril de 2026
⏰ Horário: 21h(de Brasília)
📍 Local: Estádio Atanasio Girardot, Medellín (COL)
📺 Onde assistir: Paramount+
📋 Prováveis Escalações
INDEPENDIENTE MEDELLÍN (Técnico: Alejandro Restrepo):
Salvador Ichazo, Leyser Chaverra, José Ortiz, Daniel Londoño, Esneyder Mena, Didier Moreno, Alexis Serna, Frank Fabra, Francisco Chaverra, Enzo Larrosa, John Montaño
ESTUDIANTES (Técnico: Eduardo Domínguez):
Fabricio Iacovich, González Pírez, Eric Meza, Tomás Palacios, Eros Mancuso, Lucas Piovi, Facundo Farías, Alexis Castro, Fabricio Pérez, Mikel Amondarain, Tiago Palacios
