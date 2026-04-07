menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Independiente Medellín x Estudiantes: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Libertadores

Em Medellín, rivais do Flamengo buscam os primeiros pontos no Grupo A da Liberta

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/04/2026
18:35
Independiente Medellín e Estudiantes se enfrentam pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores de 2026 (Arte: Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Independiente Medellín (COL) e o Estudiantes (ARG) se enfrentam nesta quarta-feira (08), às 21h (horário de Brasília), no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín. O duelo é de extrema importância para o Flamengo, já que as três equipes integram o Grupo A da Copa Libertadores, ao lado do Cusco (PER). ➡️Clique para assistir no Paramount+

continua após a publicidade

Independiente Medellín e Estudiantes estão no Grupo A da Libertadores junto de Flamengo e Cusco (Foto: Reprodução / Instagram)
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Como chegam Independiente Medellín e Estudiantes para a partida?

O Independiente Medellín chega para o confronto após um empate em 1 a 1 com o Once Caldas pelo campeonato colombiano. Já o Estudiantes, tradicional força argentina e tetracampeão continental, busca recuperação após uma derrota por 1 a 0 para o San Lorenzo no Torneo Apertura.

continua após a publicidade

✅ FICHA DO JOGO

INDEPENDIENTE MEDELLÍN x ESTUDIANTES
Libertadores

📅 Data: Quarta-feira, 8 de abril de 2026
⏰ Horário: 21h(de Brasília)
📍 Local: Estádio Atanasio Girardot, Medellín (COL)
📺 Onde assistir: Paramount+

📋 Prováveis Escalações

INDEPENDIENTE MEDELLÍN (Técnico: Alejandro Restrepo):
Salvador Ichazo, Leyser Chaverra, José Ortiz, Daniel Londoño, Esneyder Mena, Didier Moreno, Alexis Serna, Frank Fabra, Francisco Chaverra, Enzo Larrosa, John Montaño

continua após a publicidade

ESTUDIANTES (Técnico: Eduardo Domínguez):
Fabricio Iacovich, González Pírez, Eric Meza, Tomás Palacios, Eros Mancuso, Lucas Piovi, Facundo Farías, Alexis Castro, Fabricio Pérez, Mikel Amondarain, Tiago Palacios

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias