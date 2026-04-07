O Flamengo estreia na Libertadores de 2026 nesta quarta-feira (8) diante do Cusco FC, em jogo válido pela primeira rodada do Grupo A. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no estádio Inca Garcilaso de la Vega, no Peru, a 3.350 metros acima do nível do mar, com transmissão da TV Globo (TV aberta), da Getv (YouTube) e do Paramount+ (streaming).

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Ficha do jogo CUS FLA Libertadores 2ª rodada Data e Hora quarta-feira, 8 de abril de 2026, às 21h30 (de Brasília) Local Estádio Inca Garcilaso de la Vega Árbitro Derlis López (PAR) Assistentes Roberto Cañete (PAR) e José Cuevas (PAR) Var Fernando López (PAR) Onde assistir TV Globo (TV aberta), da Getv (YouTube) e do Paramount+ (streaming).

Cusco x Flamengo: como chegaram as equipes

Atual campeão, o Flamengo inicia a campanha em busca do pentacampeonato continental e terá de encarar a altitude peruana. A equipe comandada por Leonardo Jardim vem de vitória por 3 a 1 sobre o Santos no último fim de semana e ocupa a quarta colocação do Campeonato Brasileiro.

Para a estreia na Libertadores, contudo, o Rubro-Negro tem cinco desfalques confirmados. Alex Sandro, Erick Pulgar, Everton Cebolinha, Jorginho e Saúl Ñíguez estão fora do tudo. Todos estão no departamento médico tratando lesões. Por outro lado, Nico de la Cruz, que era dúvida por conta da altitude, está relacionado e viajou com o grupo.

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O Cusco, por sua vez, vem de duas vitórias seguidas no Campeonato Equatoriano e ocupa a sexta posição de sua liga nacional.

Confira as informações de Cusco FC x Flamengo

✅ FICHA TÉCNICA

CUSCO FC X FLAMENGO

1ª RODADA - GRUPO A - LIBERTADORES

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📆 Data e horário: quarta-feira, 8 de abril de 2026, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Inca Garcilaso de la Vega, em Cusco (PER);

📺 Onde assistir: TV Globo (TV aberta), da Getv (YouTube) e do Paramount+ (streaming);

🟨 Árbitro: Derlis López (PAR)

🚩 Assistentes: Roberto Cañete (PAR) e José Cuevas (PAR)

🖥️ VAR: Fernando López (PAR)

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⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CUSCO FC (Técnico: Alejandro Orfila)

Díaz; Fuentes, Ampuero e Bolívar; Ruidíaz, Valenzuela, Carabajal, Soto e Diez; Manzaneda e Callejo.

FLAMENGO (Técnico: Leonardo Jardim)

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Lucas Paquetá e Arrascaeta; Luiz Araújo (Carrascal), Pedro e Samuel Lino.