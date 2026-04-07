Cusco x Flamengo: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Libertadores
Equipes se enfrentam pela primeira rodada da fase de grupos
- Matéria
- Mais Notícias
O Flamengo estreia na Libertadores de 2026 nesta quarta-feira (8) diante do Cusco FC, em jogo válido pela primeira rodada do Grupo A. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no estádio Inca Garcilaso de la Vega, no Peru, a 3.350 metros acima do nível do mar, com transmissão da TV Globo (TV aberta), da Getv (YouTube) e do Paramount+ (streaming).
Relacionadas
- Flamengo
Provável escalação do Flamengo contra o Cusco tem mudança de estratégia ‘forçada’
Flamengo07/04/2026
- Flamengo
Com desfalques, Flamengo divulga relacionados para estreia na Libertadores
Flamengo07/04/2026
- Fora de Campo
Arrascaeta muda visual antes de jogo do Flamengo e diz: ‘Para a altitude’
Fora de Campo07/04/2026
Ficha do jogo
Cusco x Flamengo: como chegaram as equipes
Atual campeão, o Flamengo inicia a campanha em busca do pentacampeonato continental e terá de encarar a altitude peruana. A equipe comandada por Leonardo Jardim vem de vitória por 3 a 1 sobre o Santos no último fim de semana e ocupa a quarta colocação do Campeonato Brasileiro.
Para a estreia na Libertadores, contudo, o Rubro-Negro tem cinco desfalques confirmados. Alex Sandro, Erick Pulgar, Everton Cebolinha, Jorginho e Saúl Ñíguez estão fora do tudo. Todos estão no departamento médico tratando lesões. Por outro lado, Nico de la Cruz, que era dúvida por conta da altitude, está relacionado e viajou com o grupo.
➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
O Cusco, por sua vez, vem de duas vitórias seguidas no Campeonato Equatoriano e ocupa a sexta posição de sua liga nacional.
Confira as informações de Cusco FC x Flamengo
✅ FICHA TÉCNICA
CUSCO FC X FLAMENGO
1ª RODADA - GRUPO A - LIBERTADORES
➡️ Aposte no na Libertadores!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
📆 Data e horário: quarta-feira, 8 de abril de 2026, às 21h30 (de Brasília);
📍 Local: Estádio Inca Garcilaso de la Vega, em Cusco (PER);
📺 Onde assistir: TV Globo (TV aberta), da Getv (YouTube) e do Paramount+ (streaming);
🟨 Árbitro: Derlis López (PAR)
🚩 Assistentes: Roberto Cañete (PAR) e José Cuevas (PAR)
🖥️ VAR: Fernando López (PAR)
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
CUSCO FC (Técnico: Alejandro Orfila)
Díaz; Fuentes, Ampuero e Bolívar; Ruidíaz, Valenzuela, Carabajal, Soto e Diez; Manzaneda e Callejo.
FLAMENGO (Técnico: Leonardo Jardim)
Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Lucas Paquetá e Arrascaeta; Luiz Araújo (Carrascal), Pedro e Samuel Lino.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias