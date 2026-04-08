Barcelona x Atlético de Madrid: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Champions League
Confira todas as informações do duelo válido pelas quartas de final
Barcelona e Atlético de Madrid se enfrentam nesta quarta-feira (8), às 16h (de Brasília), no Camp Nou, em Barcelona (ESP), pelo jogo de ida das quartas de final da Uefa Champions League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming).
O Barcelona chega embalado para o duelo após eliminar o Newcastle nas oitavas com uma goleada por 7 a 2 na volta. O time catalão também vem de vitória por 2 a 1 sobre o Atlético no Campeonato Espanhol. O técnico Hansi Flick deve mexer pontualmente na equipe, com o possível retorno de Lewandowski ao time titular. A principal baixa é Raphinha, lesionado na última Data Fifa com a Seleção Brasileira.
O Atlético de Madrid, por sua vez, passou pelo Tottenham nas oitavas com duas vitórias e placar agregado de 7 a 5. Agora, o time tenta se vingar da derrota sofrida no Espanhol e busca um bom resultado no Camp Nou para repetir o feito da temporada 2015/16, quando eliminou o Barça nas quartas. O técnico Diego Simeone ganha reforços importantes: Jan Oblak e Marc Pubill voltam a ficar à disposição. Johnny Cardoso, Mendoza e Pablo Barrios seguem como desfalques.
Tudo sobre Barcelona x Atlético de Madrid (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Barcelona 🆚 Atlético de Madrid
Quartas de final (jogo de ida) – Champions League
📆 Data e horário: quarta-feira, 8 de abril de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Camp Nou, em Barcelona (ESP)
👁️ Onde assistir: TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming)
🕴️ Árbitro: István Kovács (ROM)
🚩 Assistentes: Mihai Marica (ROM) e Ferencz Tunyogi (ROM)
📺 VAR: Christian Dingert (GER)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔴🔵 Barcelona (Técnico: Hansi Flick)
Joan García; Eric García, Cubarsí, Martín e João Cancelo; Bernal, Pedri e Fermín López; Lamine Yamal, Rashford e Lewandowski.
🔴⚪ Atlético de Madrid (Técnico: Diego Simeone)
Oblak; Marc Pubill, Le Normand, Hancko e Ruggeri; Koke, Llorente e Griezmann; Giuliano Simeone, Lookman e Julián Alvarez.
