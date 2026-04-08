João Fonseca x Arthur Rinderknech em Monte Carlo: horário e onde assistir

João Fonseca avançou para a segunda rodada do Masters 1000 de Monte Carlo, primeiro torneio da temporada no saibro. Nesta quarta-feira (8), o carioca encara o francês Arthur Rinderknech, atual número 27 do mundo, algumas posições à frente do brasileiro, que ocupa a 40° colocação no momento. A partida terá transmissão do plano premium do Disney+ (streaming).

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Para alcançar a segunda fase, Fonseca venceu, com facilidade, o canadense Gabriel Diallo por 2 a 0, parciais de 6/2 e 6/3. Enquanto o francês, de 1,96 m de altura, superou o russo Karen Khachanov, que ocupa a 14ª posição do ranking e era favorito no duelo, por 7/5 e 6/2, em 1h31 de partida.

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Ficha técnica Fonseca x Rinderknech

📲quarta-feira, dia 8 de março de 2026

⏰Horário: Em torno das 8h (de Brasília).

📺Onde assistir: Disney+

João Fonseca na derrota para o espanhol Carlos Alcaraz em Miami (Divulgação)

João Fonseca busca, em Monte Carlo, melhorar a performance no saibro

Apesar de já ter um título de ATP no saibro, conquistado no 250 de Buenos Aires, em fevereiro de 2025, aos 18 anos, e de ter alcançado a terceira rodada em Roland Garros, os números mostram que João Fonseca tem se saído melhor na quadra rápida.

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Em 2026, até aqui, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira tem apenas uma vitória em três jogos no saibro, sobre o amigo e compatriota Thiago Monteiro, no Rio Open, em fevereiro. Uma semana antes, o número 1 do Brasil caiu na estreia do ATP na capital argentina, diante do chileno Alejandro Tabilo, onde defendia o título. Já no ATP 500 brasileiro, seu algoz, nas oitavas de final, foi o peruano Ignacio Buse.

Por outro lado, na quadra rápida, João Fonseca (campeão do ATP 500 da Basileia, em outubro) soma quatro vitórias em sete jogos na temporada. Três desses triunfos foram no Masters 1000 de Indian Wells, onde alcançou sua melhor performance em torneios desse nível, chegando às oitavas de final, quando só parou diante do campeão italiano Jannik Sinner, vice-líder do ranking, em dois tiebreaks. Em Miami, a derrota foi na segunda rodada, em bom duelo contra o número 1 do mundo, o espanhol Carlos Alcaraz. Seu aproveitamento, nesse piso até aqui, é de 57% em 2026, contra 33% no piso lento.

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Em fevereiro, dias antes de embarcar para Buenos Aires, perguntado sobre qual o piso preferido, o brasileiro respondeu:

- Nos últimos meses joguei bastante na quadra rápida. Sempre achei que jogava melhor no saibro, mas vou responder quadra rápida.