Sporting Cristal x Cerro Porteño: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Libertadores

O Sporting Cristal recebe o Cerro Porteño nesta quarta-feira (08), às 23h(horário de Brasília), no Estádio Nacional de Lima, em duelo válido pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores. É o pontapé inicial para peruanos e paraguaios, que buscam somar os primeiros pontos para evitar sufoco em um grupo que promete ser equilibrado.

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Como chegam Sporting Cristal e Cerro Porteño para o duelo?

Sob o comando do experiente técnico Paulo Autuori, o Sporting Cristal apresenta uma forte identidade brasileira nesta temporada. O elenco conta com quatro jogadores do Brasil: o lateral Cristiano, o volante Gustavo Cazonatti, o meia Gabriel e o atacante Felipe Vizeu. Contudo, Autuori terá problemas na armação, já que Gabriel (lesão no menisco) e o ídolo Yoshimar Yotún estão fora do duelo.

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Sporting Cristal e Cerro Porteño estão no Grupo F da Libertadores junto de Palmeiras e Junior Barranquilla (Foto: Reprodução / Instagram)

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Do lado paraguaio, o "Ciclón" aposta em um rosto muito conhecido do torcedor brasileiro para balançar as redes. O atacante Pablo Vegetti, ex-artilheiro e ídolo do Vasco, é a principal esperança de gols do time de Manolo Jiménez. O Cerro Porteño chega embalado após vencer o 2 de Mayo por 3 a 0 no campeonato local e tenta manter o retrospecto favorável, já que venceu o último encontro entre as duas equipes.

Sporting Cristal e Cerro Porteño estão no Grupo F da Libertadores junto de Palmeiras e Junior Barranquilla (Foto: Reprodução / Instagram)

✅ FICHA DO JOGO

SPORTING CRISTAL x CERRO PORTEÑO

Libertadores

📅 Data: Quarta-feira, 8 de abril de 2026

⏰ Horário: 23h(de Brasília)

📍 Local: Estádio Atanasio Girardot, Medellín (COL)

📺 Onde assistir: Paramount+

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📋 Prováveis Escalações

SPORTING CRISTAL (Técnico: Paulo Autuori):

Diego Enriquez, Leandro Sosa, Rafael Lutiger, Luis Abram, Cristiano , Martín Távara, Ian Wisdom, Gustavo Cazonatti, Luis Iberico, Irven Ávila, Maxloren Castro

CERRO PORTEÑO (Técnico: Ariel Holan):

Alexis Martín, Lucas Quintana, Gustavo Velázquez, Víctor Sánchez, Piris da Motta, Marcelo Chaparro, Alan Soñora, Cristhian Paredes, Cecilio Domínguez, Pablo Vegetti, Ignacio Aliseda