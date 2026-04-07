Puerto Cabello x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Sul-Americana
Equipes se enfrentam pela estreia na competição continental
- Matéria
- Mais Notícias
Nesta quarta-feira (8), o Puerto Cabello recebe o Atlético às 23h no Estádio Misael Delgado em Valência, na Venezuela, em confronto válido pela primeira rodada do Grupo B da Sul-Americana. A partida será transmitida ao vivo pela ESPN (tv fechada) e Disney+(streaming)
Relacionadas
- Atlético Mineiro
Sem Hulk e titulares, Atlético-MG viaja para a Venezuela: confira relacionados
Atlético Mineiro07/04/2026
- Atlético Mineiro
Puerto Cabello, adversário do Atlético, já aprontou contra brasileiro e tem apenas 15 anos de fundação
Atlético Mineiro07/04/2026
- Atlético Mineiro
Atlético-MG divulga lista de inscritos na Sul-Americana; confira
Atlético Mineiro07/04/2026
Ficha do jogo
Como chegam as equipes?
O Puerto Cabello chega para o confronto contra o Galo após derrota por 2 a 1 para o Deportivo Táchira, em partida válida pela 10ª rodada do Torneio Apertura do Campeonato Venezuelano, disputada no último sábado (4). A equipe ocupa a 9ª colocação na tabela da competição nacional.
Já o Atlético chega embalado após conquistar duas vitórias seguidas, a goleada por 4 a 0 contra a Chapecoense e 2 a 1 no Athletico-PR no último domingo (5). O Galo ocupa a 8° colocação no torneio com 14 pontos.
➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG
Confira a arbitragem e as prováveis escalações de Puerto Cabello x Atlético-MG
Puerto Cabello x Atlético-MG
1° rodada - Fase de grupos - Sul-Americana
📆 Data e horário: quarta-feira 7 de Abril às 23h (horário de Brasília)
📍 Local: Estádio Misael Delgado (Valência, Venezuela)
👁️ Onde assistir: ESPN (tv fechada) e Disney+(streaming)
🟨 Arbitragem: Yael Falcon (ARG)
🚩 Assistentes: Maximiliano Del Yesso (ARG) e Facundo Rodríguez (ARG)
📺 VAR: Silvio Trucco (ARG)
⚽ Prováveis escalações
Puerto Cabello (Técnico: Eduardo Sarago)
Luis Romero; Vargas, Jiovany Ramos, Meléndez e Bortagaray; González, Pablo Lima e Marchán; Flores, Edwuin Pernía e Castillo
Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Everson; Preciado, Lyanco, Ivan Román e Kauã Pascini; Igor Gomes, Cissé e Gustavo Scarpa; Dudu, Bernard e Cassierra.
- Matéria
- Mais Notícias