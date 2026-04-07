Puerto Cabello x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Sul-Americana

Nesta quarta-feira (8), o Puerto Cabello recebe o Atlético às 23h no Estádio Misael Delgado em Valência, na Venezuela, em confronto válido pela primeira rodada do Grupo B da Sul-Americana. A partida será transmitida ao vivo pela ESPN (tv fechada) e Disney+(streaming)

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Nesta quarta-feira (8), o Puerto Cabello recebe o Atlético às 23h no Estádio Misael Delgado em Valência, na Venezuela, em confronto válido pela primeira rodada do Grupo B da Sul-Americana. A partida será transmitida ao vivo pela ESPN (tv fechada) e Disney+(streaming)

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Ficha do jogo PUE CAM 1° rodada Sul-Americana - Fase de grupos Data e Hora quarta-feira 7 de Abril às 23h (horário de Brasília) Local Estádio Misael Delgado (Valência, Venezuela) Árbitro Yael Falcon (ARG) Assistentes Maximiliano Del Yesso (ARG) e Facundo Rodríguez (ARG) Var Silvio Trucco (ARG) Onde assistir

Como chegam as equipes?

O Puerto Cabello chega para o confronto contra o Galo após derrota por 2 a 1 para o Deportivo Táchira, em partida válida pela 10ª rodada do Torneio Apertura do Campeonato Venezuelano, disputada no último sábado (4). A equipe ocupa a 9ª colocação na tabela da competição nacional.

Já o Atlético chega embalado após conquistar duas vitórias seguidas, a goleada por 4 a 0 contra a Chapecoense e 2 a 1 no Athletico-PR no último domingo (5). O Galo ocupa a 8° colocação no torneio com 14 pontos.

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Confira a arbitragem e as prováveis escalações de Puerto Cabello x Atlético-MG

Puerto Cabello x Atlético-MG

1° rodada - Fase de grupos - Sul-Americana

📆 Data e horário: quarta-feira 7 de Abril às 23h (horário de Brasília)

📍 Local: Estádio Misael Delgado (Valência, Venezuela)

👁️ Onde assistir: ESPN (tv fechada) e Disney+(streaming)

🟨 Arbitragem: Yael Falcon (ARG)

🚩 Assistentes: Maximiliano Del Yesso (ARG) e Facundo Rodríguez (ARG)

📺 VAR: Silvio Trucco (ARG)

⚽ Prováveis escalações

Puerto Cabello (Técnico: Eduardo Sarago)

Luis Romero; Vargas, Jiovany Ramos, Meléndez e Bortagaray; González, Pablo Lima e Marchán; Flores, Edwuin Pernía e Castillo

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Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)

Everson; Preciado, Lyanco, Ivan Román e Kauã Pascini; Igor Gomes, Cissé e Gustavo Scarpa; Dudu, Bernard e Cassierra.