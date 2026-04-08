O técnico Fernando Diniz foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na noite nesta terça-feira (7) e já pode estrear pelo Corinthians. O primeiro desafio está marcado para esta quinta-feira (9), quando o Alvinegro viaja para Buenos Aires, para enfrentar o Platense, pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores.

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➡️ Diniz é apresentado e fala sobre pressão no Corinthians: 'Todo dia é dia de disputar título'

O Corinthians volta a disputar uma edição do torneio continental após dois anos fora da competição. Para esta partida, o técnico Fernando Diniz, apresentado oficialmente nesta terça-feira (7) no CT Dr. Joaquim Grava, tentará encerrar a sequência negativa do time de nove jogos sem vitória. Ele assinou com o clube até dezembro deste ano.

Foto: Reprodução

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- Todo dia é dia de disputar título. Isso faz parte de mim, sobre o que eu penso de futebol e vida. Não ganhamos título no dia da final, ganhamos todos os dias. Isso começou hoje aqui. Um time da grandeza do Corinthians tem que pensar em ganhar todo dia. É um privilégio estar aqui, para todos - afirmou Fernando Diniz, em sua apresentação.

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O treinador chega para substituir Dorival Jr., demitido após a sequência ruim do time, no último sábado, após derrota por 1 a 0 para o Internacional, na Neo Química Arena.

- Estou muito motivado e à vontade. Sei do desafio que é treinar o Corinthians. Já estive perto de vir umas quatro ou cinco vezes. Hoje agradeço por não ter acontecido antes para acontecer no momento que, eu acho, estou mais preparado para enfrentar esse grande desafio - afirmou o técnico.

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