Quem joga no futebol hoje? Neste domingo (13), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são as partidas das Séries A, B, C e D do Brasileirão, Brasileirão Sub-20, Copa Paulista, Campeonato Argentino e mais.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 14 de julho de 2025)

Brasileirão Série A

20h00 – Juventude x Sport Recife - Premiere

Brasileirão Série B

19h00 – Athletic x Avaí - ESPN e Disney+ 21h30 – Botafogo-SP x Volta Redonda - Disney+

Brasileirão Série C

19h30 – Retrô x CSA - SportyNet+ e DAZN

19h30 – Maringá x Brusque - SportyNet+ e DAZN

Brasileirão Série D

20h00 – Marcílio Dias x Barra - Metrópoles TV

Brasileirão Sub-20

20h00 – Flamengo x Atlético-MG - Sportv

Copa Africana de Nações Feminina

16h00 – África do Sul x Mali - BandSports

Campeonato Argentino

19h00 – Banfield x Defensa y Justicia - Disney+

21h15 – Unión Santa Fe x Estudiantes - Disney+

Copa Paulista

19h00 – Guarani x Rio Branco Americana - Paulistão Youtube

19h00 – Oeste x Santo André - Paulistão Youtube

Próxima rodada do Brasileirão

Juventus e Sport encerram a 13ª rodada do Brasileirão, primeira rodada após a paralisação para o Mundial de Clubes. A 14ª rodada já começará na quarta-feira com seis jogos, incluindo os retornos de Palmeiras e Fluminense, que não tiveram seus jogos adiados devido à presença do torneio da Fifa, e encerra na quinta.

Os jogos da 14ª são:

Palmeiras x Mirassol Ceará x Corinthians Santos x Flamengo RB Bragantino x São Paulo Botafogo x Vitória Fluminense x Cruzeiro

Fluminense retorna às disputas do Brasileirão na 14ª rodada após participação no Mundial (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

