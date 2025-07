Quem joga no futebol hoje? Neste sábado (12), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são as partidas das Séries A, B, C e D do Brasileirão, da Eurocopa Feminina, do Campeonato Argentino e entre outros mais.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 12 de julho de 2025)

Brasileirão

Flamengo x São Paulo – 16h30 – Globo e Premiere

Internacional x Vitória – 16h30 – Globo e Premiere

Vasco x Botafogo – 18h30 – Premiere

Bahia x Atlético-MG – 21h – Sportv e Premiere

Jogos de hoje: o Flamengo enfrenta o São Paulo pelo Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Brasileirão Série C

São Bernardo x Ponte Preta – 17h – DAZN, SportyNet (TV e YouTube) e SportyNet+

Itabaiana x Confiança – 17h – SportyNet+

Tombense x ABC – 19h30 – SportyNet+

Floresta x Ypiranga – 19h30 – SportyNet+

Brasileirão Série D

FC Cascavel x Cianorte – 15h30 – Metrópoles (YouTube)

Altos x Parnahyba – 16h – Metrópoles (YouTube)

Operário-MS x Uberlândia – 16h – Metrópoles (YouTube)

Sampaio Corrêa x Tocantinópolis – 16h – Metrópoles (YouTube)

Trem x GAS – 16h – Metrópoles (YouTube)

Sousa x Treze – 16h30 – Metrópoles (YouTube)

Portuguesa x Água Santa – 17h – Metrópoles (YouTube)

Sergipe x Lagarto – 17h – Metrópoles (YouTube)

Eurocopa Feminina

Suécia (F) x Alemanha (F) – 16h – CazéTV

Polônia (F) x Dinamarca (F) – 16h – CazéTV

Amistoso Internacional

Wrexham x Melbourne Victory – 6h30 – ESPN e Disney+

Sevilla x Birmingham – 16h – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Finlandês

Inter Turku x Jaro – 11h – TV do Zé (YouTube) e OneFootball

Campeonato Norueguês

Bodo/Glimt x Sandefjord – 11h – TV do Zé (YouTube) e OneFootball

Fredrikstad x Molde – 13h – TV do Zé (YouTube) e OneFootball

Copa Paulista

Comercial x União São João – 15h – Paulistão (YouTube)

Paulista x XV de Piracicaba – 15h – Paulistão (YouTube)

São Caetano x Taubaté – 15h – Paulistão (YouTube)

Primavera x São Bento – 15h – Paulistão (YouTube)

Linense x Grêmio Prudente – 18h – Paulistão (YouTube)

Campeonato Argentino

Huracán x Belgrano – 18h30 – ESPN 2 e Disney+

Teal Rising Cup (semifinais)

Chicago Stars (F) x Corinthians (F) – 19h – ESPN e Disney+

Kansas City Current (F) x Palmeiras (F) – 22h – ESPN e Disney+

MLS

Charlotte x New York City – 20h30 – Apple TV

Cincinnati x Columbus Crew – 20h30 – Apple TV

Orlando City x Montréal – 20h30 – Apple TV

Philadelphia Union x New York Red Bulls – 20h30 – Apple TV

Toronto x Atlanta United – 20h30 – Apple TV

Inter Miami x Nashville – 20h45 – Apple TV

Austin x New England Revolution – 21h30 – Apple TV

Chicago Fire x San Diego – 21h30 – Apple TV

Sporting Kansas City x Seattle Sounders – 21h30 – Apple TV

Minnesota United x San Jose Earthquakes – 21h30 – Apple TV

Colorado Rapids x Vancouver Whitecaps – 22h30 – Apple TV

Real Salt Lake x Houston Dynamo – 22h30 – Apple TV

Los Angeles Galaxy x DC United – 23h30 – Apple TV

Los Angeles FC x Dallas – 23h30 – Apple TV

