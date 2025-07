Botafogo-SP x Volta Redonda: onde assistir, horário e prováveis escalações

Botafogo-SP e Volta Redonda se enfrentam nesta segunda-feira (14), às 21h30 (de Brasília), Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP). O confronto, válido pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, terá transmissão pelo Disney+ (streaming) e ESPN (canal fechado). ➡️ Confira ao vivo o duelo no Disney +

O Botafogo-SP não vem desempenhando um futebol de bom nível na Série B. O clube do interior paulista tem apenas 17 pontos conquistados e se encontra na 16ª colocação, uma acima da zona de rebaixamento à Série C. Apesar dos pontos negativos, a equipe está invicta há três jogos na competição.

O Volta Redonda, por sua vez, se aproxima do rendimento de seu oponente. O time carioca está estacionado na penúltima posição do campeonato com apenas 14 pontos. Mesmo não sendo favorito fora de casa, a equipe busca uma vitória improvável para sair da zona da degola e, com isso, empurrar o rival para as posições à baixo.

Douglas Baggio comemora gol marcado pelo Botafogo-SP contra o Coritiba (Foto: João Victor Menezes de Souza/Agência Botafogo)

Confira as informações do jogo entre Botafogo-SP x Volta Redonda

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO-SP X VOLTA REDONDA

SÉRIE B - 16ª RODADA

📆 Data e horário: segunda-feira, 14 de julho de 2025, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP)

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming) e ESPN (canal fechado)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BOTAFOGO-SP: Victor Souza; Wallison, Ericson, Carlos Eduardo e Jeferson; Leandro Maciel, Sabit Abdulai e Gabriel Bispo; Jefferson Nem, Jonathan Cafu e Alexandre Jesus (Técnico: Allan Rodrigo)



VOLTA REDONDA: Jean Drosny; Gabriel Pinheiro, Bruno Barra e Gabriel Bahia; Wellington Silva, Raí, André Luiz, Pierre e Sanchez; Ítalo e Lucas Tocantins (Técnico: Rogério Corrêa)