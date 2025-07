Cuiabá x Amazonas: onde assistir e horário do confronto pela Série B

Cuiabá e Amazonas se enfrentam nesta terça-feira (15), às 19h30 (horário de Brasília), na Arena Pantanal, estado de Mato Grosso. O confronto, válido pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, terá transmissão pelo Disney+ (streaming) e ESPN. ➡️ Confira ao vivo o duelo no Disney +

O Cuiabá ocupa a 9ª colocação na Série B do Campeonato Brasileiro com 22 pontos somados em 15 jogos disputados. A equipe mato-grossense venceu seis partidas, empatou quatro e sofreu cinco derrotas. Com 15 gols marcados e 16 sofridos, o Dourado apresenta saldo negativo de um gol. O aproveitamento atual é de 48%, e a equipe busca se recuperar após oscilar nas últimas rodadas — nos cinco jogos mais recentes, foram duas vitórias, um empate e duas derrotas.

Ficha do jogo CUI AMA 16ª Rodada Série B Data e Hora Terça-feira, 15 de julho de 2025, às 19h30 (de Brasília) Local Arena Pantanal, estado de Mato Grosso Árbitro Andre Luiz Skettino Policarpo Bento (MG) Assistentes Celso Luiz da Silva (MG) e Leonardo Henrique Pereira (MG) Var Daniel Nobre Bins (RS) Onde assistir

Lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro, o Amazonas soma 14 pontos em 15 partidas disputadas. A equipe venceu apenas três jogos, empatou cinco e sofreu sete derrotas, desempenho que a mantém na zona de rebaixamento. Com 12 gols marcados e 20 sofridos, o time amazonense tem o pior saldo de gols da competição: -8. O aproveitamento é de apenas 31%, e a sequência recente também preocupa — nas últimas cinco rodadas, foram três derrotas, uma vitória e um empate.

Confronto inédito na história

Cuiabá e Amazonas nunca se enfrentaram na história em jogos oficiais. O confronto válido pela Série B do Campeonato Brasileiro marcará o primeiro duelo entre as equipes, que vivem momentos distintos na competição.

✅ FICHA TÉCNICA

CUIABÁ X AMAZONAS

SÉRIE B - 16ª RODADA

📆 Data e horário: terça-feira, 15 de julho de 2025, às 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena Pantanal, estado de Mato Grosso

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming) e ESPN

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Andre Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

🚩 Assistentes: Celso Luiz da Silva (MG) e Leonardo Henrique Pereira (MG)

🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS)