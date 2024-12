Paulistano x Vasco: onde assistir e horário do jogo pelo NBB

O Vasco visita o Paulistano, nesta quarta-feira (4), às 19h30m (de Brasília), no Ginásio Antonio Prado Jr., em São Paulo (SP), pelo NBB. Com seis vitórias e cinco derrotas, o Cruz-maltino buscará subir na tabela de classificação do Novo Basquete Brasil. Enquanto o time paulista está na 12ª colocação, com quatro vitórias e sete derrotas. A transmissão da partida será pelo Youtube do NBB e pelo NBB Basquete Pass.

continua após a publicidade

Na última partida do Vasco, a equipe venceu o Corinthians por 90 a 84. O duelo foram de equipes que ocupam a metade da tabela, mas com o time carioca entre os oito primeiros. Após início ruim, o Cruz-maltino somou cinco vitórias nos últimos sete jogos.

➡️ LaMelo Ball sofre lesão e vira desfalque para o Charlotte Hornets

Já o Paulistano perdeu para o Pato Basquete, por 66 a 65. O momento do time é inconsistente, já que não consegue uma sequência de vitórias no campeonato e se distanciou dos oito primeiros da competição.

continua após a publicidade

Eugeniusz, ala-armador do Vasco (Foto: Divulgação / Vasco da Gama)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Saiba de todos os detalhes da partida entre Vasco e Paulistano:

Ficha técnica ✅

Paulistano x Vasco - NBB

🗓️ Data: 4 de dezembro de 2024, quarta-feira

⏰ Horário: 19h30m (de Brasília)

🌎 Local: Ginásio Antonio Prado Jr. (SP)

📺 Onde assistir: Youtube do NBB e NBB Basquete Pass