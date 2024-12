LaMelo Ball sofre lesão e vira desfalque para o Charlotte Hornets

LaMelo Ball, armador do Charlotte Hornets, vai desfalcar a franquia por pelo menos duas semanas após sofrer uma lesão na panturrilha esquerda. O problema aconteceu na última quarta-feira (27), no duelo contra o Miami Heat, pela NBA.

A contusão fez com que Ball não atuasse diante do New York Knicks, na sexta-feira (29). Segundo o departamento médico do Hornets, o jogador vai ser reavaliado no dia 11 de dezembro, duas semanas após sofrer a distensão.

— LaMelo Ball foi diagnosticado com uma distensão na panturrilha esquerda. Além disso, uma avaliação mais aprofundada da dor lombar de Tre Mann foi diagnosticada como irritação de disco — infirmou a franquia, em nota via redes sociais.

LaMelo Ball é peça chave do Hornets na NBA

O armador é uma das principais peças da equipe nesta primeira parte da temporada regular da NBA. Nos últimos quatro jogos em que participou, obteve médias de 40,3 pontos.

No geral, soma 31,1 pontos e 4,7 pontos de 3 pontos em média por jogo na temporada. Além disso, também contribuiu com 5,4 rebotes, 6,9 assistências e 1,1 roubos de bola em 18 partidas.

LaMelo Ball durante partida contra o Milwaukee Bucks, pela NBA (Foto: David Jensen/AFP)

Em contrapartida, Ball também soma um histórico frequente de lesões, que prejudicaram o seu desempenho ao longo das últimas temporadas. Um dos locais mais problemáticos para o atleta são os tornozelos. Nas últimas cinco temporadas, foram 202 partidas, sendo 182 como titular.

O Hornets vem de cinco derrotas consecutivas e ocupa o 12º lugar na Conferência Leste da NBA com seis vitórias e 14 derrotas até aqui. O próximo desafio é nesta terça-feira (3), diante do Philadelphia 76ers, às 21h (de Brasília), no Spectrum Center, na Carolina do Norte. O confronto também vale pela Copa da NBA.