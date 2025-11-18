Palmeiras x Vitória: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Palmeiras e Vitória enfrentam na noite desta quarta-feira (19), a partir das 19h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP), em duelo antecipado e válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão do SporTV e do Premiere (pay-per-view). Clique para assistir no Premiere.

continua após a publicidade

➡️ Palmeiras prepara voos para contar com convocados contra o Vitória; veja planejamento

O time comandado por Abel Ferreira tem 68 pontos, busca retomar a liderança do Nacional e tenta se recuperar de duas derrotas seguidas. Para isso, precisa vencer diante de sua torcida e torcer por uma derrota do Flamengo na rodada, já que está a três pontos do líder.

O Verdão corre contra o tempo para trazer seus seis convocados nesta Data Fifa a tempo. Todos os jogadores chegarão à capital paulista na manhã desta quarta-feira (19) e passarão por avaliação do departamento médico antes de entrar em campo.

continua após a publicidade

Vitor Roque está com a Seleção Brasileira na França e retornará após o amistoso contra a Tunísia no avião de Leila Pereira. Já os uruguaios Piquerez, Facundo Torres e Emiliano Martínez retornam em voo fretado após o duelo com os Estados Unidos, às 21h (de Brasília), na casa do adversário. O mesmo acontecerá com os paraguaios Gustavo Gómez e Ramón Sosa, que estarão no banco de reservas contra o México, também nos Estados Unidos, e voltam após o fim da partida, que começa às 22h30 (de Brasília).

Por outro lado, o Vitória vive uma situação delicada na competição. Com apenas 35 pontos, é o 17° colocado na tabela de classificação, ou seja, na zona de rebaixamento a cinco rodadas do fim do torneio. Para a partida, o Rubro-Negro vai ter o retorno de, ao menos, quatro jogadores, sendo dois deles titulares.

continua após a publicidade

O volante Baralhas e o zagueiro Camutanga, que cumpriram suspensão, estão de volta ao time e devem ser titulares, enquanto o volante Dudu deve virar opção no banco de reservas. Já o zagueiro Edu, substituído depois que o Vitória ativou o protocolo de concussão contra o Internacional por conta de um choque na cabeça, é mais uma alternativa para a defesa.

➡️ Técnico do Paraguai diz que Gómez está fora de jogo e cita Libertadores: 'Mais importante que amistoso'

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X VITÓRIA

CAMPEONATO BRASILEIRO - 37ª RODADA

📆 Data e horário: quarta-feira, 19 de novembro de 2025, às 19h30 (de Brasília);

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP);

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere;

🟨 Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR);

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Thiaggo Americano Labes (SC);

🖥️ VAR: Rodolpho Toski Marques (PR).

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Carlos Miguel, Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Jefté (Piquerez); Aníbal Moreno, Andreas Pereira e Mauricio (Veiga); Felipe Anderson (Vitor Roque), Allan e Flaco López.

VITÓRIA (Técnico: Jair Ventura)

Couto; Lucas Halter (Raúl Cáceres), Neris, Marcos, Ramon, Baralhas, Willian Oliveira, Matheuzinho, Erick, Aitor e López.

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras