Técnico do Paraguai diz que Gómez, do Palmeiras, está fora de jogo e cita Libertadores: 'Mais importante que amistoso'

O zagueiro do Palmeiras Gustavo Gómez está fora do amistoso entre Paraguai e México, marcado para a noite desta terça-feira (18), às 22h30 (de Brasília), que acontece nos Estados Unidos. O técnico da seleção, Gustavo Alfaro, afirmou que os jogadores que disputam finais de Libertadores e Sul-Americana estão liberados, pois "finais intercontinentais são mais importantes que amistosos".

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Apesar de não ter citado o nome do atacante Ramón Sosa, o palmeirense deve entrar na mesma lógica que o Gustavo Gómez e Junior Alonso, que atua pelo Atlético-MG. O treinador informou que fez um acordo com os clubes brasileiros sobre a liberação dos atletas.

– Tenho o caso de Gustavo Gómez e Junior Alonso, que têm de disputar as finais das copas internacionais na América do Sul, a Libertadores e a Sul-Americana. Junior Alonso jogará no próximo sábado e, no sábado seguinte, Gustavo Gómez jogará a final da Copa Libertadores. Houve um acordo com os clubes, porque, obviamente, já estive do outro lado e conheço as suas necessidades. – disse o técnico Gustavo Alfaro, em entrevista coletiva.

continua após a publicidade

– Temos pouco tempo de Data Fifa, mas ainda são jogos amistosos. Uma final intercontinental é uma final, ou uma final continental, e é muito mais importante do que um jogo amistoso. A menos que seja uma emergência, nenhum dos dois jogadores estará no próximo jogo. Principalmente para preservar a sua condição física. – completou o treinador.

A dupla do Verdão é aguardada no início da manhã desta quarta-feira (19) na capital paulista e retornarão em voo fretado pelo clube após o amistoso paraguaio, ainda que não entrem em campo, segundo apurou o Lance!. Como é de costume, os jogadores que retornam da Data Fifa passam por avaliação com o departamento médico do clube para saber se estão liberados para jogar.

continua após a publicidade

A partida desta quarta-feira (19) contra o Vitória é válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro e foi antecipada. O time de Abel Ferreira vem de duas derrotas seguidas, perdeu a liderança do torneio para o Flamengo e, portanto, não pode mais tropeçar nesta reta final.