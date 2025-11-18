Vitória tem retorno de titulares para enfrentar o Palmeiras

Com a missão de fechar uma nova rodada do Brasileirão fora do rebaixamento, o Vitória tem boas notícias para enfrentar o Palmeiras neste pós Data Fifa, no Allianz Parque, a partir das 19h30 desta quarta-feira (horário de Brasília). O Rubro-Negro vai ter o retorno de, ao menos, quatro jogadores para esta duelo decisivo em São Paulo, sendo dois deles titulares.

O volante Baralhas e o zagueiro Camutanga, que cumpriram suspensão no empate contra o Botafogo na última rodada, estão de volta ao time e devem ser titulares contra o Palmeiras. Quem também retorna de suspensão é o volante Dudu, que deve virar opção no banco de reservas.

Já o zagueiro Edu, substituído depois que o Vitória ativou o protocolo de concussão contra o Internacional por conta de um choque na cabeça, é mais uma alternativa para a defesa.

A principal dúvida é em relação aos lesionados. O Rubro-Negro ainda não divulgou o balanço do departamento médico, mas é possível que jogadores como Raúl Cáceres, Claudinho e Fabri já estejam recuperados depois deste período de Data Fifa e à disposição do técnico Jair Ventura.

Baralhas em treino do Vitória na Toca do Leão antes da partida contra o Palmeiras (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Vitória precisa do resultado para deixar o Z-4

A vitória do Santos diante deste mesmo Palmeiras no último sábado - na verdade, de um Palmeiras bem modificado - colocou pressão no Vitória, que voltou para a zona de rebaixamento e viu o risco de rebaixamento aumentar.

Atual 17º colocado, com 35 pontos, um a menos em relação ao Peixe, primeiro time fora do Z-4, o Leão tem 61,5% de risco de queda.