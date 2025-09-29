Departamento médico volta a preocupar Palmeiras na reta final da temporada

Apesar da grande fase que vive o Palmeiras nas duas competições que disputa atualmente, já que está na semifinal da Libertadores e briga entre os primeiros colocados no Campeonato Brasileiro, um fator ficará em evidência nesta semana: o departamento médico do clube.

Antes da derrota para o Bahia neste domingo (28), na Arena Fonte Nova, pela 25ª rodada, o Palmeiras tinha dois jogadores fora de embate, apenas Paulinho, que se recupera de uma cirurgia na perna direita, e Khellven, com um trauma no pé. No entanto, a partida em Salvador terminou com mais duas preocupações.

O volante Lucas Evangelista e o lateral-esquerdo Piquerez deixaram o gramado do estário antes dos 30 minutos do primeiro tempo, com dores. Com apenas 17 minutos de jogo, o camisa 30 caiu, pediu substituição e com dificuldade em colocar o pé direito no chão, deixou o campo de maca. Na sequência, mais uma alteração forçada. Piquerez caiu com dores no joelho direito também pediu pra sair. No banco de reservas a dupla já começou o tratamento com gelo.

A dupla deve passar por exames na Academia de Futebol ainda nesta segunda-feira para saber a gravidade dos problemas e se algum deles possui alguma lesão mais grave. Caso os dois não tenham condições de enfrentar o Vasco na quarta-feira (1°), no Allianz Parque, às 19h (de Brasília), Abel Ferreira precisará mudar sem que o time perca a qualidade no meio-campo.

Evangelista não tem um reserva com as mesmas características, inclusive não disputa vaga com Andreas Pereira, pois os dois vêm atuando juntos. Contra os baianos, o treinador optou por colocar Aníbal Moreno, e na vaga de Piquerez, o reserva imediato é Jefté, que entrou na partida quando o uruguaio não teve mais condições.

Palmeiras fará reclamação formal na CBF

A diretoria alviverde promete fazer uma reclamação formal à CBF sobre as condições do gramado em Salvador. O diretor de futebol do Palmeiras, Anderson Barros, confirmou à reportagem da TV Globo que assim que o duelo terminasse entraria com essa reclamação. As próprias imagens da transmissão mostraram os uniformes de alguns jogadores, que ficaram com a camisa manchada com um produto verde usado na grama da arena.

