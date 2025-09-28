Vasco terá desfalque de titular para duelo com o Palmeiras

O Vasco terá ausência importante para o jogo contra o Palmeiras na próxima quarta-feira (1º), no Allianz Parque, válido pela 26ª rodada do Brasileirão. Cauan Barros recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória por 2 a 0 sobre o Cruzeiro e será desfalque.

O volante, que estava emprestado ao América-MG, retornou ao Cruz-Maltino de forma antecipada no início de agosto à pedido do técnico Fernando Diniz. Desde então, ele entrou em campo oito vezes e foi titular nas últimas sete partidas da equipe, entre Brasileirão e Copa do Brasil.

Na entrevista coletiva após a vitória sobre o Cruzeiro em São Januário, Diniz lamentou a suspensão de Barros, mas citou opções para substituir o jovem de 21 anos. Entre elas, o técnico indicou a volta de Tchê Tchê e o possível retorno de Thiago Mendes, que se recuperam de lesões.

— Infelizmente, ele (Barros) tomou o cartão. Concordo que a dupla de volantes está muito bem, ele com o Hugo Moura. A gente tem a volta do Tchê Tchê, pode ser que volte o Thiago (Mendes), tem o Mateus Carvalho. A gente tem alguns dias para ver quem vai ser a melhor opção para entrar contra o Palmeiras — afirmou o treinador cruz-maltino.

A bola rola no Allianz Parque para Vasco e Palmeiras na próxima quarta-feira (1º), às 19h (de Brasília), em partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino busca dar sequência à boa fase e ampliar a sequência invicta, atualmente de sete jogos.

