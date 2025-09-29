menu hamburguer
Elenco se reapresenta, Palmeiras atualiza situação de Piquerez e Evangelista tem lesão confirmada

Dupla deixou o gramado ainda no primeiro tempo na Arena Fonte Nova, em Salvador

Rafaela Cardoso
São Paulo (SP)
Dia 29/09/2025
14:19
Foto: Marcio Jose/AGIF
imagem cameraFoto: Marcio Jose/AGIF
O Palmeiras se reapresentou na manhã desta segunda-feira (29), na Academia de Futebol, após a derrota para o Bahia, no domingo (28), pelo Campeonato Brasileiro. Durante a partida na Arena Fonte Nova, Piquerez e Lucas Evangelista deixaram o gramado ainda no primeiro tempo com dores.

O lateral-esquerdo, substituído devido a um trauma no joelho direito, realizou exames que descartaram lesão. Já o meio-campista Lucas Evangelista sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita e fará novos exames para avaliar a complexidade do caso – não está descartada uma intervenção cirúrgica.

Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos em Salvador seguiram o cronograma de atividades regenerativas na parte interna do centro de excelência. Em campo, os demais atletas realizaram trabalhos técnicos de enfrentamentos de três contra três e um jogo em campo reduzido.

O que aconteceu:

O volante Lucas Evangelista e o lateral-esquerdo Piquerez deixaram o gramado do estário antes dos 30 minutos do primeiro tempo, com dores. Com apenas 17 minutos de jogo, o camisa 30 caiu, pediu substituição e com dificuldade em colocar o pé direito no chão, deixou o campo de maca. Na sequência, mais uma alteração forçada. Piquerez caiu com dores no joelho direito também pediu pra sair. No banco de reservas a dupla já começou o tratamento com gelo.

Piquerez tranquilizou os torcedores nas redes sociais
