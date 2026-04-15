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Joia alvo do Manchester City lidera sub-20 do Palmeiras em tarde de estreia

Heittor marcou três vezes na vitória alviverde sobre o Bahia no Brasileirão sub-20

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Vitor Palhares
São Paulo (SP)
Dia 15/04/2026
19:19
Heittor deixou o gramado da Arena Barueri aos 30 minutos do primeiro tempo após sentir lesão no joelho
imagem cameraHeittor em treinamento do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)
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Destaque das categorias de base do Palmeiras, Heittor liderou a vitória da equipe na tarde desta quarta-feira (15), contra o Bahia por 4 a 1, pelo Campeonato Brasileiro da categoria. A cria foi responsável por três gols no confronto, realizado no Evaristo de Macedo, em Camaçari-BA. O duelo marcou a estreia de Alan Barcellos à frente da do time.

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O clube paulista, inclusive, recebeu uma proposta de cerca de 20 milhões de euros (R$ 117,9 milhões na cotação atual) do grupo City para levar o atacante inicial ao Girona, da Espanha. A informação foi divulgada inicialmente pelo Ge e confirmada pelo Lance!.

Um dos atletas de maior potencial na base, Heittor se lesionou ainda na partida de estreia e não disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior (Copinha), principal competição de base do futebol brasileiro. No torneio, o Palmeiras foi eliminado nas quartas de final pelo Ibrachina, nas penalidades, em duelo disputado na Arena Barueri.

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Ao todo, Heittor soma cinco gols e uma assistência em dez partidas disputadas em 2026, entre Copinha, Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores. O atleta ainda não recebeu oportunidades no time principal comandado por Abel Ferreira.

- O Heittor é um jogador de muita potência, rápido e finalizador. Me vejo muito no Endrick, que também é trombador e veloz - disse o joagdor ao explicar suas principais características.

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Heittor comemora um dos três gols marcados na vitória do Palmeiras sobre o Bahia por 4 a 1, na tarde desta quarta-feira (15), pelo Campeonato Brasileiro sub-20 (Foto: Reprodução)

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