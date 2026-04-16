Palmeiras vê evolução de lesionado e terá mudanças na escalação para Libertadores

Vitor Roque treinou integralmente com o elenco do Palmeiras nos últimos dias e deve voltar a ser relacionado. O alviverde enfrenta o Sporting Cristal, do Peru, nesta quinta-feira (16), na primeira partida como mandante na Copa Libertadores.

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A tendência é que o atacante esteja à disposição no banco de reservas, uma vez que perdeu os últimos compromissos da equipe. Roque enfrenta problemas físicos no tornozelo desde a reta final do Campeonato Paulista e chegou a atuar no sacrifício na decisão contra o Novorizontino.

Já Jhon Arias, que cumpriu suspensão devido ao acúmulo de cartões amarelos no clássico do último domingo (12), volta ao time. O mesmo ocorre com Abel Ferreira, já que a punição imposta pelo STJD não é aplicada em partidas da Libertadores.

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O atacante Paulinho e os laterais Piquerez e Jefté seguem como desfalques. Na primeira partida pela Libertadores, o Palmeiras empatou em 1 a 1 com o Junior Barranquilla, em Cartagena, na Colômbia.

Palmeiras e Sporting Cristal se enfrentaram também pela fase de grupos de 2025, com duas vitórias alviverdes (3 a 2 em Lima e 6 a 0 em São Paulo) e de 2013, com um triunfo para cada lado (2 a 1 para o Verdão em São Paulo e 1 a 0 para o rival em Callao).

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Vitor Roque pode retornar para a escalação titular do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Provável escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Khellven (Arthur); Marlon Freitas, Andreas Pereira, Mauricio e Jhon Arias; Ramón Sosa (Vitor Roque) e Flaco López.

Palmeiras e Sporting Cristal se enfrentam nesta quinta-feira (16), a partir das 19h (de Brasília), no Allianz Parque, pelo segundo jogo da fase de grupos da Libertadores.

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