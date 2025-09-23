menu hamburguer
Onde Assistir

Palmeiras x River Plate: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Libertadores

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (24), no Allianz Parque, pelo jogo de volta das quartas de final

São Paulo (SP)
Dia 23/09/2025
11:26
Foto: Arte / Lance!
imagem cameraFoto: Arte / Lance!
Palmeiras e River Plate se enfrentam nesta quarta-feira (24), a partir das 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. O confronto terá transmissão da Globo, ESPN e Disney+. ➡️Clique aqui para assistir no Disney+

Dono da melhor campanha geral na fase de grupos do torneio continental, a equipe comandada por Abel Ferreira terá a vantagem de decidir todas as eliminatórias dentro do Allianz Parque. E, como venceu o jogo de ida, em Buenos Aires, por 2 a 1, precisa apenas de um empate para garantir vaga na semifinal. Um derrota por um gol de diferença levará a decisão para os pênaltis.

Ficha do jogo

Palmeiras-escudo-onde-assistir
PAL
River Plate-escudo-onde-assistir
RIV
LIBERTADORES
VOLTA - QUARTAS DE FINAL
Data e Hora
quarta-feira, 24 de setembro, às 21h30 (de Brasília)
Local
Allianz Parque, em São Paulo
Árbitro
Onde assistir

Como chega o Palmeiras

O Palmeiras chega invicto para a partida contra o River Plate. Até o momento, o Alviverde venceu oito das nove partidas que disputou. Nas oitavas de final, goleou o Universitario fora de casa e avançou com 4 a 0 no placar agregado. No jogo de ida das quartas de final, no Monumental de Núñez, vitória alviverde por 2 a 1.

Na atual edição, o Verdão busca conquistar sua terceira Libertadores sob o comando de Abel Ferreira e, com isso, se tornar o único clube brasileiro com quatro títulos do torneio continental. A única dúvida, até o momento, para o duelo decisivo será na lateral-direita. Khellven se recupera de um trauma no pé e ainda não é peça confirmada na disputa. Caso fique fora, Giay assume a vaga na posição.

➡️ Palmeiras tem semana decisiva com Libertadores e viagem para Salvador; confira

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS x RIVER PLATE
COPA LIBERTADORES - VOLTA - QUARTAS DE FINAL
🗓️ Data e horário: quarta-feira, dia 24 de setembro, às 21h30 (de Brasília);
📍 Local: Monumental, em Buenos Aires (ARG);
📺 Transmissão: Globo, ESPN e Disney+;
🟨 Árbitro: Andrés Monte (URU);
🚩 Assistentes: Nicolas Taran (URU) e Andrés Nievas (URU);
🏁 VAR: Christian Ferreyra (URU).

⚽ ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Weverton; Khellven (Giay), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque.

RIVER PLATE (Técnico: Marcelo Gallardo)
Armani; Montiel, Martínez Quarta, Paulo Díaz e Acuña; Castaño, Enzo Pérez (Portillo) e Galoppo; Nacho Fernández (Juanfer Quintero); Colidio (Miguel Borja) e Salas.

River Plate Palmeiras
(Foto: Juan Mabromata / AFP)

