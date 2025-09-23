menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsPalmeiras

Palmeiras vê números dispararem pós-Mundial em segundo semestre positivo

Desde o mês de julho, foram 16 partidas disputadas e os números do Verdão surpreendem; confira

Abel Ferreira durante River Plate x Palmeiras pela Libertadores (Foto: Juan MABROMATA / AFP)
imagem cameraAbel Ferreira durante River Plate x Palmeiras pela Libertadores (Foto: Juan MABROMATA / AFP)
IMG_8464-aspect-ratio-1024-1024
Rafaela Cardoso
São Paulo (SP)
Dia 23/09/2025
04:30
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Palmeiras voltou da disputa do Mundial de Clubes da Fifa, no início de julho, embalado e disposto a terminar a temporada com ao menos uma taça. Em dois meses e meio após retornar ao Brasil, o time comandado por Abel Ferreira disputou 16 jogos, divididos entre Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, e os números são muito positivos.

continua após a publicidade

➡️Khellven vai a campo, mas segue como dúvida para jogo entre Palmeiras x River Plate

Com exceção da eliminação vinda de duas derrotas para o Corinthians nas oitavas de final da Copa do Brasil, no Brasileirão e torneio continental o Palmeiras está invicto. Ou seja, em 16 partidas foram 10 vitórias, quatro empates e apenas duas derrotas, com direito a três goleadas por quatro gols neste período.

Para dar sequência à temporada e em busca de conquistar os objetivos nesta reta final, o Palmeiras tem um próximo desafio que pode dar um empurrão ou frustrar o caminho até aqui. Isso porque o time vai receber o River Plate pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores, nesta quarta-feira (24), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, e busca uma vaga na semifinal.

continua após a publicidade

No entanto, os paulistas têm vantagem por terem vencido em Buenos Aires por 2 a 1 e, portanto, avançam com um empate. Uma derrota por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis.

Além disso, o Verdão voltou a depender apenas de suas forças para sagrar-se campeão brasileiro. Atualmente na terceira posição com 51 pontos, a equipe está a dois pontos do líder Flamengo (que tem um jogo a mais), e a um do vice-líder Cruzeiro (que tem dois jogos a mais). Sendo assim, é possível que o Palmeiras assuma a liderança já ao final da rodada e ainda com o benefício de ter jogos a menos que outras equipes desta edição da Série A.

continua após a publicidade

➡️ Palmeiras tem semana decisiva com Libertadores e viagem para Salvador; confira

Jogos do Palmeiras depois do Mundial de Clubes:

  1. PAL 1 x 1 Mirassol (Brasileirão)
  2. PAL 3 x 2 Atlético-MG (Brasileirão)
  3. Fluminense 1 x 2 PAL (Brasileirão)
  4. PAL 1 x 0 Grêmio (Brasileirão)
  5. Corinthians 1 x 0 PAL (Copa do Brasil)
  6. Vitória 2 x 2 PAL (Brasileirão)
  7. PAL 0 x 2 Corinthians (Copa do Brasil)
  8. PAL 2 x 1 Ceará (Brasileirão)
  9. Universitario 0 x 4 PAL (Libertadores)
  10. Botafogo 0 x 1 PAL (Brasileirão)
  11. PAL 0 x 0 Universitario (Libertadores)
  12. PAL 3 x 0 Sport (Brasileirão)
  13. Corinthians 1 x 1 PAL (Brasileirão)
  14. PAL 4 x 1 Internacional (Brasileirão)
  15. River Plate 1 x 2 PAL (Libertadores)
  16. PAL 4 x 1 Fortaleza (Brasileirão)

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

FBL-LIBERTADORES-RIVER-PALMEIRAS
(Foto: Juan Mabromata / AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias