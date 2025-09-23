O Palmeiras voltou da disputa do Mundial de Clubes da Fifa, no início de julho, embalado e disposto a terminar a temporada com ao menos uma taça. Em dois meses e meio após retornar ao Brasil, o time comandado por Abel Ferreira disputou 16 jogos, divididos entre Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, e os números são muito positivos.

Com exceção da eliminação vinda de duas derrotas para o Corinthians nas oitavas de final da Copa do Brasil, no Brasileirão e torneio continental o Palmeiras está invicto. Ou seja, em 16 partidas foram 10 vitórias, quatro empates e apenas duas derrotas, com direito a três goleadas por quatro gols neste período.

Para dar sequência à temporada e em busca de conquistar os objetivos nesta reta final, o Palmeiras tem um próximo desafio que pode dar um empurrão ou frustrar o caminho até aqui. Isso porque o time vai receber o River Plate pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores, nesta quarta-feira (24), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, e busca uma vaga na semifinal.

No entanto, os paulistas têm vantagem por terem vencido em Buenos Aires por 2 a 1 e, portanto, avançam com um empate. Uma derrota por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis.

Além disso, o Verdão voltou a depender apenas de suas forças para sagrar-se campeão brasileiro. Atualmente na terceira posição com 51 pontos, a equipe está a dois pontos do líder Flamengo (que tem um jogo a mais), e a um do vice-líder Cruzeiro (que tem dois jogos a mais). Sendo assim, é possível que o Palmeiras assuma a liderança já ao final da rodada e ainda com o benefício de ter jogos a menos que outras equipes desta edição da Série A.

Jogos do Palmeiras depois do Mundial de Clubes:

PAL 1 x 1 Mirassol (Brasileirão) PAL 3 x 2 Atlético-MG (Brasileirão) Fluminense 1 x 2 PAL (Brasileirão) PAL 1 x 0 Grêmio (Brasileirão) Corinthians 1 x 0 PAL (Copa do Brasil) Vitória 2 x 2 PAL (Brasileirão) PAL 0 x 2 Corinthians (Copa do Brasil) PAL 2 x 1 Ceará (Brasileirão) Universitario 0 x 4 PAL (Libertadores) Botafogo 0 x 1 PAL (Brasileirão) PAL 0 x 0 Universitario (Libertadores) PAL 3 x 0 Sport (Brasileirão) Corinthians 1 x 1 PAL (Brasileirão) PAL 4 x 1 Internacional (Brasileirão) River Plate 1 x 2 PAL (Libertadores) PAL 4 x 1 Fortaleza (Brasileirão)

