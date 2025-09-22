O lateral-esquerdo Jefté foi contratado pelo Palmeiras nesta última janela de trasnferências e, apesar de estar no clube há menos de um mês, já vive grandes experiências, como disputar a Libertadores. O jogador esteve com o elenco na Argentina na partida de ida das quartas de final, contra o River Plate, na semana passada. O jogo de volta será nesta quarta-feira (24), no Allianz Parque.

Jefté contou também que, ao ficar no banco no confronto no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, sentiu o significado da Libertadores para time comandado por Abel Ferreira.

- Estava no jogo com o River Plate lá e é uma sensação única, nunca tinha vivenciado isso. Você olha ao seu redor, os torcedores, você vê 80 mil pessoas torcendo e vê a grandeza do jogo. Um campeonato desses muda a carreira de um jogador. Nosso time jogou o que teve que jogar e saímos com a vitória. Quarta-feira eu espero que mais uma vez a gente consiga um bom resultado e que a nossa torcida nos apoie bastante para conseguirmos sair com a vitória dentro de casa - disse o lateral.

Este é o terceiro mata-mata da história entre Palmeiras e River Plate, sendo que nos dois anteriores, ambos em semifinal de Libertadores, o Verdão levou a melhor: 1999 (derrota por 1 a 0 na ida em Buenos Aires e vitória por 3 a 0 na volta em São Paulo) e 2020 (vitória por 3 a 0 na ida em Buenos Aires e derrota por 2 a 0 na volta em São Paulo).

Contra times argentinos no geral, são 15 mata-matas, com o Maior Campeão do Brasil vitorioso em oito e derrotado em sete. Em Libertadores, são nove, sendo vitorioso em quatro e derrotado em cinco.

Jefté no Palmeiras

Revelado nas categorias de base do Fluminense e que defendeu o Rangers, da Escócia, na última temporada, o lateral-esquerdo Jefté assinou contrato com o Palmeiras até julho de 2030. Ele chegou para ocupar a vaga deixada por Vanderlan. O Verdão pagará cerca de 6 milhões de euros (R$ 38 milhões) pelos 100% dos direitos econômicos.